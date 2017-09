Niña de 9 años intentó suicidarse porque no soportaba el bullying

El bullying se ha convertido en un problema social que cobra la vida de las personas. De acuerdo con la Asociación Americana de Pediatras el ciberacoso puede ser la causa del 78% de las muertes adolescentes por acoso o bullying.

Angie Ledesma compartió un video en el que su hija, de nueve años, habla sobre la forma en la que sus compañeros la exponen y la insultan. La madre aclaró que decidió compartir el video porque está harta del acoso que ejercen algunos niños.

"Me muero de vergüenza de exponer a mi hija así. Jamás público nada personal pero yo hoy hubiera llorado mi hija muerta por unos pendejos crueles. Lo que dice en el vídeo no es ni la mitad de lo que me contó, le hice repetir alguna palabras si la cambio de de escuela hay otras nenas de su curso que pasan por lo mismo”, escribió la madre de la niña.