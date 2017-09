Louis Vuitton, Gucci y otras importantes firmas de moda prohíben la talla 0 Quieren unirse contra la anorexia

La talla de las modelos que desfilan por las grandes pasarelas de moda, regularmente irreal y poco saludable, ha sido una de las controversias más grandes de la industria.

Más de una vez famosas modelos han denunciado las extremas condiciones (que incluyen: dejar de comer durante semanas y realizar ejercicio exhaustivamente) en las que tienen que vivir para poder ser aceptadas en un shooting o desfile.

Por ello es que, sumándose a los cientos de activistas que han levantado la voz para evitar que las mujeres sufran anorexia o polémicas condiciones de trabajo, LVMH (que incluye firmas como Louis Vuitton, Loewe o Céline) y Kering (que maneja marcas como Gucci, Saint Laurent o Belenciaga) se han comprometido para garantizar la salud de sus modelos.

En un comunicado de prensa ambos conglomerados dieron a conocer las cinco reglas que de ahora en adelante todas sus firmas a nivel mundial deben seguir para contratar a sus modelos.

Sus nuevas reglas

La primera de ellas señala que las marcas sólo pueden trabajar, tanto en shootings como en desfiles, con modelos que acrediten su buen estado de salud y capacidad para trabajar mediante un certificado médico.

Una de las reglas más importantes y destacadas es la segunda. Ésta prohíbe la talla 0 para las mujeres en sus requisitos de casting, lo que significa que no veremos más modelos ultra delgadas en sus pasarelas.

Así mismo, las reglas tres y cuatro se enfocan en las modelos menores de 16 años. La primera indica que no pueden ser contratadas para representar mujeres adultas; y la segunda, que no pueden trabajar entre las 10 pm y 6 am, entre otras condiciones laborales.

Por último, la quinta regla indica que sus modelos pueden presentar una queja directa en caso de tener cualquier problema con una agencia, director de casting o marca.

François-Henri Pinault, Presidente y CEO de Kering, dijo:

Respetar la dignidad de todas las mujeres siempre ha sido un compromiso personal para mí y una prioridad para Kering como grupo. Mediante el establecimiento de esta carta y nuestro compromiso de cumplir con sus términos, estamos manifestando una vez más la importancia de este valor fundamental de una manera muy concreta. Esperamos inspirar a toda la industria a seguir el ejemplo, creando así una verdadera diferencia en las condiciones de trabajo de los modelos en toda la industria”.

Mientras que, Antoine Arnault, miembro del Consejo de Administración de LVMH, Presidente de Loro Piana y Director General de Berluti, declaró:

Estoy profundamente comprometido a asegurar que la relación de trabajo entre las marcas, agencias y modelos del Grupo LVMH vaya más allá del simple cumplimiento de los requisitos legales. El bienestar de los modelos es de gran importancia para nosotros. Como líderes en el sector del lujo, creemos que es nuestro papel estar a la vanguardia de esta iniciativa. Tenemos la responsabilidad de construir nuevos estándares para la moda y esperamos que el resto del sector siga nuestros pasos”.

Este es un gran paso para la industria de la moda que, esperamos, otras importantes firmas decidan apoyar.