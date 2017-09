Así se defiende Alicia Machado de los que la critican por haber ganado peso Pese a lucir una figura espectacular ha sido blanco de críticas

La venezolana Alicia Machado ha sido blanco de críticas por su visible aumento de peso. Hace algunos días estuvo en la alfombra roja de los Premios Tu Mundo donde lució un ceñido vestido rojo.

Los comentarios negativos y de burla en redes sociales no se hicieron esperar, pero la venezolana, fiel a su estilo respondió con toda la actitud a la revista People que sí, efectivamente ha ganado kilos.

“Sí…. y aún me faltan otros 5 kilos más por subir para verme aún más gorda y así continuar con el próximo personaje que estaré interpretando”.

Los comentarios no se hicieron esperar en redes sociales “Para ser figura pública está pasada de peso en mi opinión. Esa ropa no le favorecía” o “Te vi gordita, no sé si es la ropa interior, pero se te nota el sobrepeso”, fueron algunos de los comentarios.

No es la única ocasión en la que ha sido blanco de comentarios negativos acerca de su figura. Donald Trump criticó a la ex reina de belleza diciéndole Miss Piggy, en referencia a la cerdito de los ‘Muppets’.

Declaró que la participación de Alicia fue lo peor que le pudo haber sucedido al certamen de belleza.