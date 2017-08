Este es el mensaje de Pink a su hija que todas las mujeres debemos compartir

La noche de ayer fue muy especial para Pink. Ella recibió el premio honorífico ‘Michael Jackson Video Vanguard Award’ por su impacto en la música, cultura, moda y acciones altruistas, durante los MTV Video Music Awards.

Fue después de realizar su presentación, con un mix de sus éxitos, que Pink se presentó en el escenario para recibir su premio y crear uno de los momentos más emotivos. La cantante pronunció un discurso sincero sobre la auto imagen, utilizando como ejemplo a su hija, Willow.

Pink comenzó su discurso diciendo que una vez su hija le dijo: “Soy la niña más fea que conozco… Y parezco un niño con el cabello largo”. Y continuó contando cómo y cuál fue su respuesta ante esta dura afirmación de su pequeña.

Afirmó que después de hablarle de algunos artistas que rompieron los estereotipos de belleza, como Michael Jackson, Prince o Elton John, ella le preguntó a su hija: “¿Cómo crees que me veo yo?”. A lo que la pequeña le contestó: “Eres hermosa”.

Cuando la gente se burla de mí dicen que parezco un muchacho, que soy demasiado masculina o que mi cuerpo luce muy fuerte. ¿Me ves dejando crecer mi cabello?, me dijo: ‘No mamá’. ¿Cambiando mi cuerpo?, me contestó: ‘No mamá’… ¿Llenando arenas por todo el mundo?, me dijo: ‘Sí mamá’”.