Adolescente boricua utilizará su quinceañero para concientizar sobre el cambio climático Desde temprana edad tuvo una conexión especial con la naturaleza y por eso le dedicará uno de los momentos más importantes de su vida.

La fiesta de 15 años, que en ocasiones se celebra por todo lo alto, suele ser el día más esperado por muchas preadolescentes, pues marca el inicio de una nueva etapa en sus vidas. Paola Franco es una de ellas.

Sin embargo, su quinceañero tendrá un concepto totalmente distinto al que estamos acostumbrados porque no será ella la protagonista, sino el planeta Tierra. La decisión de la corozaleña surge luego de conocer los efectos del cambio climático. “Me puse a ver documentales y me di cuenta que yo estoy bien, pero el planeta no”, dijo Franco en entrevista con Nueva Mujer.

Uno de ellos fue el documental Before The Flood (Antes que sea tarde), que protagoniza Leonardo DiCaprio, su actor favorito. “Si él habló y no hicieron nada, pues siento que ahora me toca a mí. Si no hablo yo, quién va a hablar. Si no hago yo algo, quién lo va a hacer después”, cuestionó.

Por eso mañana, sábado, no estará acompañada de un séquito y tampoco cambiará sus zapatillas por tacones. En pocas palabras, no seguirá el tradicional protocolo que se utiliza en celebraciones como estas.

Ella solo quiere concientizar a sus invitados sobre el cambio climático y lo hará hablando sobre “la realidad de la naturaleza y la sociedad porque, si no fuera por el pensar de la sociedad, la naturaleza no estaría como está”, destacó la estudiante.

“Hay personas que piensan que lo hago sabiendo que no voy a tener ningún tipo de paso adelante porque no hay arreglo. Yo no soy así. Yo pienso que la sociedad sí puede cambiar y que el planeta puede cambiar. Pero no podemos esperar a que sea muy tarde”, añadió.

Melissa Negrón, la progenitora de la quinceañera, consideró “si es cuestión de concientizar, yo no quiero que ella concientice a 100 invitados. Me gustaría que trascienda. Ella no sabe a dónde y qué corazón va a tocar. Pero si no nos movemos para eso, jamás va a pasar”.

“Tal vez hay una población de esa misma edad que está pendiente a que esto funcione y a que nuestro planeta perdure por muchos años más. No todo está perdido”, abundó.

La fiesta de quince años se llevará a cabo mañana sábado, 26 de agosto. “Pero yo no quiero que se quede ahí. Yo quiero que siga, quiero cambiar mentes, tocar corazones, quiero inspirar a que me ayuden con la misión”, concluyó Franco.