La violó y después 'se enamoró' de ella. Ahora la acosa en redes sociales

Laura viajó desde el Estado de México para trabajar como niñera en una casa en Sana Fe, por recomendación de una amiga que la contacto con el dueño.

Al llegar a la estación de metro Observatorio, fue recibida por un hombre, de aproximadamente 35 años de edad y que se presentó como el patrón de la casa, aunque según la investigación de la Procuraduría de Justicia, se trataba del chofer.

En cuanto estuvieron solos, violó a Laura.

Días después. el supuesto agresor contactó a la joven de 15 años vía WhatsApp con la intención de verla de nuevo, ¿la razón? “se había enamorado de ella”.

A pesar de que esto sucedió en julio, el caso se dio a conocer recientemente y se suma a la lista de una sociedad que exige seguridad y el respeto los derechos de género.

Parecería una trama de teleserie y cualquiera que viera los mensajes, creería que se trata de un chico que acaba de conocer, sin embargo, se trata de la persona que la violó.

“Estoy a tu disposición, haría lo que sea que tú me pidas, espero no te molestes. Dame la oportunidad de tratarte, solo quiero una oportunidad, no me la niegues, te lo suplico”