Una sola agente abatió a cuatro de los terroristas sospechosos por el ataque en Barcelona

España y el mundo se encuentran de luto luego de que un ataque terrorista en Barcelona dejara 13 muertos y más 100 heridos, además en Cambrils se sucitó otra amenaza, vinculada al primer ataque.

En este último suceso, cinco sospechosos que circulaban en un auto en la rotonda del Club Nàutic, en la zona del Puerto de Cambrils, fueron abatidos por la policía. Los terroristas llevaban cuchillos y explosivos.

Dos agentes de policía estaban en una patrulla ejerciendo su ronda de rutina cuando fueron golpeados por el coche y en cuestión de minutos se convirtió en un tiroteo, matando a cuatro de los atacantes. El quinto terrorista escapó pero fue abatido a tiros por una mujer policía

An amateur video has captured the moment a man is seen being shot dead by police in Cambrils following the terror attacks in Spain pic.twitter.com/HZpuvcfXLh

— Sky News (@SkyNews) August 18, 2017