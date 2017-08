"No te dejes meter mano", la controversial campaña que tuvo una respuesta indignante El acoso sexual es un problema de todos los días pero lo peor de todo es la opinión que emitió este hombre al respecto

Hace unas semanas, el Metro de Madrid lanzó una campaña para alertar a los usuarios sobre el aumento de robos por parte de carteristas en las estaciones y vagones de metro. La campaña ha sido muy criticada en las redes sociales debido a que muchas usuarias consideran que el mensaje emite un doble sentido en torno al acoso sexual.

No hay que tener una mente muy perversa para interpretar la frase “no te dejes” como un juego de palabras que culpabiliza a ls mujeres de la violencia sexual que sufren todos los días, además de que la imagen pone una mano de un hombre “metiendo mano” en el bolso de una mujer que trae por detrás.

“No “te dejes” meter mano? En serio @ ppmadrid? Una broma que pone la responsabilidad en las mujeres que son acosadas igual no era buena idea“. La diputada del frente Podemos, Clara Serra, publicó un mensaje en su cuenta de Twitter que dice:“.

No “te dejes” meter mano? En serio @ppmadrid? Una broma que pone la responsabilidad en las mujeres que son acosadas igual no era buena idea pic.twitter.com/46dlHQXROk — Clara Serra Sánchez (@Clara_Serra_) 27 de julio de 2017

La campaña despertó una serie de tweets de molestia por parte de muchos que la consideran machista y que hace que se pierda de vista la alerta de robos para bromear sobre la agresión de género.

Pero la peor parte no fue la respuesta de enojo de los usuarios sobre la campaña sino el mensaje de un Youtuber español que publicó un video exponiendo su pensamiento en torno a esta.

Universo Simpson, un popular usuario de Twitter, dejó expuesto a dicho “video star”, dejando claro que el protagonista tiene todo el “ingenio” del mundo para atacar a la mujer a partir de la campaña anti robos.

-¿Cuántos cuñadismos puedes condensar en dos minutos?

– pic.twitter.com/DyBcLJrtIo — Universo Simpson (@UniversoSimpson) August 10, 2017

De acuerdo con los puntos que este hombre expuso en el video, “a un hombre también le pueden meter mano, también lo pueden violar y hacer cosas sucias”. Tiene razón, ellos también son víctimas y también es preocupante, pero por más mano que pueda meterle una mujer, jamás se comparará a que este le meta su miembro a una mujer que no lo pidió mientras la someten y le dicen cosas sucias. Y sí, según él, las feministas son las que han llegado a descontrolar el mundo y meter ideas en contra de los hombres.

Los acosos, agresiones y violaciones hacia mujeres son miles cada día alrededor de todo el mundo y aunque Los casos son mínimos y, aunque “a todo el mundo le pueden meter mano, incluso de un hombre a otro hombre”, los casos son numéricamente mucho más bajos en comparación a las violaciones a mujeres. No es excusa para darle la espalda a los hombres, pero es para pensar en quién es más vulnerable frente al otro.

La realidad es que se abusa más de las mujeres porque se les ve como objetos de placer, seres inferiores, incapaces de tomar decisiones libres y la superioridad cultural de los hombres es una razón poderosa para ello. “Que os den por culo, que os den mucho por culo“, expresa para luego añadir que,“si sales ahí con las tetas para arriba (…), ¿qué quieres? ¿Que los hombres no vayan a tocarte?”.

Las mujeres hemos dejado claro que enseñar las tetas o no, es decisión propia que sólo le concierne a una y a nadie más. Claro, las reglas sociales nos han enseñado que no debemos hacerlo y que enseñar de más atrae problemas. Pero tener tetas por default no tendría por qué ser motivo para que un hombre “meta mano”.

Este hombre, como muchos (no todos) considera que no existe tal cosa como la violación, sin embargo, alega que se defienda a los hombres cuando “se les mete mano”. Volvemos, que un hombre toque a otro hombre o que una mujer toque a otro hombre o a otra mujer sin consentimiento, es hostigamiento, agresión y violación pero sigue siendo alarmante y asqueroso que una mujer sea considerada una presa fácil por ser el sexo débil y por vestir provocativa.

Sí, algunas personas creen más que el “no dejes que te metan mano” es porque en primera, eres mujer y tú provocas que lo hagan a que porque traes un bolso o una mochila en el metro y te pueden robar.