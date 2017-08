Él es 'Queen Lactatia' el niño de 8 años que se convierte en 'drag queen' Se ha vuelto popular en redes sociales por su gran carisma y extraordinaria caracterización

Nemis Quinn tiene sólo ocho años y se ha convertido en tendencia por vestirse como ‘drag queen’, causando gran revuelo en redes sociales debido a su corta edad. Sus padres, quienes dieron una entrevista a ELLE Estados Unidos, dijeron respetar el gusto del pequeño por vestirse como ‘drag’.

En esta misma entrevista, el pequeño declaró que se siente muy feliz cuando se pone el vestido y su madre comienza a maquillarlo. En varias ocasiones ha declarado que se siente bien haciéndolo, que sus amigos están felices por él porque hace más cosas de niños como jugar videojuegos.

‘Lacatatia’ es el nombre que adoptó gracias a su hermana, su familia le ha mostrado todo el apoyo posible. De hecho, su madre lo acompaña a los shows a donde es invitado y procura no juzgar sus gustos, pese a sentirse preocupada por la sexualidad de su hijo.

En las entrevistas que le han realizado no se siente seguro de ser gay o transgénero, sólo apunta a que cuando no está fuera de personaje se identifica con un chico. Cuando se disfraza de ‘Queen Lactaría’ es una chica con pene. Pese a ser muy joven, este pequeño tiene muy claro lo que quiere, ya que en una entrevista realizada para el canal de YouTube ‘LGBT in the city’, declaró que si tus padres o tus amigos no te aceptan como eres, debes cambiar de amigos y de padres.

Aunque desde los tres años viste como niña y le gustaba usar vestidos, fue hasta que cumplió los siete que externó su deseo por ser una ‘drag queen’.