Estas mentirillas blancas, te harán sentir muy identificada.

La productora de virales Laf lanzó un último video, que de seguro te hará sentir identificada en más de alguna de las situaciones.

En el clip, se repasan las 15 mentiras más comunes que decimos las mujeres, como que vamos llegando cuando todavía no hemos salido, o que no hemos tenido contacto con un ex, cuando sí lo hemos hecho. Ríete con este registro.

