La clave está en los detalles. ¡Aquí te contamos todo!

Por Melissa Lara

Para que tengas una boda única, súper divertida y hundida en un ambiente fenomenal lo mejor que puedes hacer es tomar acción para cumplir con el objetivo. Aunque creas que los proveedores le dan todo el toque a tu gran día, tú también eres súper responsable de diseñar un entorno que se convierta en una experiencia memorable. Sigue leyendo y conoce los 6 tips para lograr que tu boda sea la más cool y original.

DESCUBRE MÁS

1. Diseña la boda que TÚ quieras

¡Sí! En vez de copiar las tendencias al pie de la letra, experimenta con los estilos, colores y temáticas que más te gusten. El objetivo es crear una dinámica en donde tu estilo (y el de tu chico) quede reflejado en cada uno de los detalles que acompañen el gran día. Imagina y visualiza cómo te encantaría que fuera tu boda y, una vez que tengas todo claro, ponlo en marcha. Si no eres capaz de elegir lo que más te gusta, es probable que acabes poco satisfecha con el resultado final. Toma nota de cómo planear una boda, la guía mes a mes para lograrlo.

Para que tengas una celebración digna de cuento de hadas o de tus más grandes sueños, lo ideal es que te apoyes en la experiencia de un experto.

2. Cuenta tus expectativas

Aprovecha que eres el centro de todas las conversaciones y platica con tus invitados cómo estará la dinámica de tu boda. Tampoco es necesario dar a conocer los detalles secretos, pero sí una idea general para que ellos se preparen con la mejor actitud. Recuerda que los invitados son el ingrediente principal para garantizar que tu boda sea la mejor, así que su respuesta será vital para que tu gran día se convierta en el más divertido ¡de la historia! Descubre quiénes son las 9 personas que no tendrías por qué invitar a tu boda.

3. No te traumes por los errores

Es vital saber que no todo saldrá exactamente como lo has estado planeando. Puede que durante la celebración de tu boda surjan percances que no seas capaz de controlar directamente. Antes de que pierdas el control y te sumas en depresión, sácale el máximo provecho a cada segundo que se viva en tu gran día. Ríete de los errores y recuérdalos como grandes momentos de convivencia con tus invitados. Otra cosa es que no todos tus invitados morirán de amor por tu boda, pero lo más importante es agradecer su presencia en una fecha tan linda.

4. Sorprende a todos con juegos

¡Sí! Crear estaciones de juegos para los más grandes puede ser una gran idea para que todos se diviertan como enanos. Puedes incluir juegos de mesa (Turista, Maratón, ajedrez, poker) o crear rincones en donde todos puedan participar con juegos mentales, lotería, adivinando hechos sobre su relación, etc. Si quieres que todos saquen al niño que llevan dentro, no te olvides de incluir juegos con colores, basta, gato, etc. Todos lo pasarán de lo mejor.

5. Originalidad, amor y un toque genuino

Aunque no lo creas, a los invitados les encanta participar en las bodas que están enmarcadas por un amor que conquiste los sentidos. Aunado a esto, el hecho de quedan genuinos con su personalidad y estilo será la pieza clave para que todos recuerden su boda como la más divertida. No trates de copiar el estilo de nadie y aprovecha tu unicidad para convertir esa fecha tan esperada en toda una experiencia para los invitados. Créenos, salirse de la caja tradicional e incluir detalles creativos ¡te ayudarán de inmediato!

6.Ofréceles comida y bebidas deliciosas

¡Sí! A nadie le gusta estar hambriento durante el día, y menos cuando se trata de una boda. Aunque no lo creas, los alimentos tienen mucho que ver con la diversión que tendrá tu boda, por lo que es muy importante que diseñes un menú que cumpla con sus más altas expectativas. No se trata de ofrecerles caviar y champagne a todas horas, sino de consentirlos con lo que a ellos más les guste. Meses antes del gran día, pregúntales a través de tu página web de bodas cuáles son sus platillos preferidos. ¡Amarán el detalle!

7. Atrévete con fotos

¡Sí! No cabe duda que tus invitados querrán recordar los momentos más divertidos de tu gran día, así que ni puede faltar en tu boda una empresa que ponga el toque instantáneo y divertido.

TE RECOMENDAMOS EN IMÁGENES

Nataly Zakharova, la novia viajera que ha seducido al mundo con sus fantásticas imágenes