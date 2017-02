Si alguna vez te dijeron que escribes con jeroglíficos o como doctor, entonces te indentificarás con esto

Por Karen Hernández

¿Cuántas veces no te regresaron la tarea en la escuela porque no se entendía nada? Sin irnos tan lejos, ¿cuántas veces no te ha pasado que te dicen que no se entiende tu letra o que 'tienes letra de doctor'? Si la respuesta es sí, tranquila que no significa que tienes ningún problema, al contrario, significa que tu coeficiente intelectual es más alto.

Y es que de acuerdo con The National Pen Company tu letra puede decir mucho más de lo que crees, desde qué tan extrovertida y sensible eres en la vida, hasta si problemas de salud como esquizofrenia o presión alta.

La estética de tu caligrafía es importante ya que más allá de verse bien o mal, es capaz de descifrar tu cerebro. De hecho, un estudio realizado por la Universidad de Illinois reveló que si tienes caligrafía fea es porque tu cerebro está pensando más rápido que tus manos ya que es más importante la información que estás procesando en ese momento, además de que también es un reflejo de una mente creativa. Por eso, la agilidad mental de una persona se verá reflejada en una escritura mucho más veloz, con rasgos indefinidos y abreviaciones en las palabras, según Howard Gardner, psicólogo y creador de la Teoría de Inteligencias Múltiples.

Es claro que nuestra caligrafía se ha visto afecta por las computadoras y dispositivos móviles que nos facilitan escribir. Sin embargo, olvidarnos de la pluma y el papel puede afectar nuestra memoria y aprendizaje. Un estudio realizado por la Universidad de Princeton, reveló que escribir a mano nos permite mejorar la memoria, tener mayor retención de la información y aprender más rápido. Esto se demostró mediante un grupo de alumnos donde se demostró que aquellos que tomaron notas a mano en una clase, superaron a los estudiantes que tomaron sus apuntes a través de la computadora ya que podían recordar información y captar con mayor facilidad las ideas.

Retomando la cuestión de la legibilidad de la letra, también se encontró que aquellos profesores con mala caligrafía, más allá de afectar el aprendizaje de los alumnos, les facilitaban el aprendizaje ya que hay un mayor esfuerzo por parte del cerebro de los alumnos para entender la letra. De hecho, seguro alguna vez te han dicho en el trabajo o en alguna entrega escolar que jamás utilices tipografías que no sean Arial, Times o Helvetica, pues de acuerdo a la investigación 'Effects of disfluency on educational outcomes', de Connor Diemand-Yauman de la Universidad de Filantropía, aquellas fuentes "cómicas", son las mejores para aprender y recordar cosas, pues también hay un mayor esfuerzo por entenderlas. El cerebro entiende ese esfuerzo como una señal de algo que vale la pena recordar.

