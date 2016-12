No es tan difícil, sólo debes estar dispuesta a decirle adiós a gastos innecesarios

Por Andrea Sánchez

Muchas de nosotras nos hemos propuesto ahorrar, tener finanzas más sanas y comenzar a guardar dinero para destinarlo a un viaje o, pensando en el largo plazo, para un negocio o para la edad adulta. Aunque suene fácil, destinar una parte de nuestro sueldo puede volverse la tarea más difícil, aquí algunos tips para que tus finanzas sean cada vez más sanas.

Vive con lo que tienes. ¿A qué me refiero? A veces resulta muy sencillo gastar más de lo que ganamos o gastar todo lo que tenemos. Los especialistas en finanzas personales señalan que para considerar que tu economía es estable deberás ahorrar el 20% de tus ingresos netos y vivir con el 80% restante.

Para que tus finanzas sean estables no deberás gastar más del 25% de ese 80% en vivienda, 15% en alimentos, 10% para entretenimiento, 5% para las vacaciones anuales, 5% más para el pago de préstamos. Si las tarjetas de crédito te están comiendo, significa que debes recortar su uso, pues no es dinero adicional, es dinero que debes pagar y, en muchas ocasiones con intereses.

Otra cosa que no debes perder de vista son tus emociones, las compras por impulso son tus peores enemigas al momento de cuidar tu dinero, si cada que te pones triste, sales de compras, tu cartera resentirá los estragos de esta acción. Piensa si en verdad necesitas las cosas y planifica, así distribuirás el dinero de manera consciente.

Recuerda hacer presupuestos, éstos no son exclusivos de las personas que se dedican a los números, saber que sólo dispones de cierta cantidad para el supermercado te hará moderarte al momento de echar al carrito cosas que no necesitas. Lo mismo pasa con la ropa y las salidas a comer, destina cuánto gastarás y no te pases del presupuesto que hiciste previamente.

