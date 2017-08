Sin duda esta chica demuestra que tiene algo muy especial que va más allá de su apariencia física

Por Karen Hernández

Sonia Leslie es una vlogger de belleza con más de 48.000 seguidores en Instagram y más de 55, 000 usuarios que siguen día a día sus videos con consejos y tutoriales de moda y maquillaje para verse fabulosos.

Y aunque suene como una blogera cualquiera, tiene un rasgo muy especial que la hace única: una marca de nacimiento en su ojo que enmarca su iris.

A simple vista, los ojos de Sonia parecieran no tener nada particular, pero conforme la cámara enfoca su rostro, es fácil notar una mancha grisácea alrededor de su iris y otra alrededor de su párpado inferior que se extiende hasta su mejilla izquierda. Esto hace que su ojo izquierdo se vea más grande y menos definido que el derecho, provocando morbo entre sus seguidores y hasta comentarios ofensivos que la señalan de deforme o fea.

Harta de que la gente se preocupe más por cuestionar su apariencia y lo que "está mal" con su ojo, en vez de ocuparse en disfrutar sus videos, Sonia se ha dedicado a dar un mensaje contundente a los que la trollean.

"No hay nada "malo" con mi ojo, por favor dejen de preguntar sobre él. Es muy rudo", escribió Sonia en una publicación de Instagram. "Tampoco se pregunten cómo es que preguntar "¿por qué es rudo? es rudo. Es grosero y punto. No es su rostro así que no es su asunto si es normal o no"

"La gente de verdad debería aprender a que existen límites al preguntar cosas", comenta. En una entrevista con Yahoo! Belleza, Leslie dijo que es muy molesto tener que lidiar con aquellos que preguntan "qué está mal con su ojo", "la gente seguía preguntándome esa pregunta, asumiendo que hay algo mal conmigo porque parezco diferente. Apenas quería que la gente supiera que hay otras maneras de Hacer una pregunta sin asumir que hay algo mal justo porque una persona se ve diferente ". Amén.

Esta vlogger de belleza confiesa que está bien ser curioso, "pero se puede encontrar fácilmente cualquier respuesta en Google. Si la gente realmente siente la necesidad de preguntar, podrían preguntar sin usar la palabra "mal ", o sin asumir que algo me pasó". ¿Lo curioso? Que Sonia tiene una hermana gemela, Celia, quien no tiene esa marca de nacimiento. Así que esa marca se ha convertido en un diferenciador muy especial para Sonia.

Y es que es cierto, lo único que hay detrás de una marca de nacimiento, el el hecho de nacer. Todos tenemos manchas o lunares que no elegimos tener, simplemente están en el rostro, los brazos ¡o hasta el cabello! Por eso, el mensaje de Sonia para aquellos que se sienten diferentes o agredidos por tener marcas en su cuerpo es: "Trata de no compararte con los demás. Eres único y nadie puede ser como tú".

