Por Mariana Rubio

El otro día tuve una boda, y como siempre, horas antes no tenía idea de cuál era el código de vestimenta (dejo todo al final, sorry), no encontraba la invitación, así que le pedí a mi esposo que averiguara, y me dijo "es formal". Después de decirme eso me preguntó: "¿es de smoking?" para lo que enseguida le contesté que no, que era de traje. Cuando llegamos a la boda, todos los hombres (no todos, pero sí la mayoría) estaban de smoking. En este caso no sé si le dijeron el código de vestimenta que no era, o si la mayoría de la boda no tenía idea de lo que significa "formal". Idependientemente de la razón, decidí hacer esta nota, para acabar con las dudas... de [email protected]

Y esta nota no solo está pensada para el invitado a un evento, sino también para que las futuras novias, o cualquier persona que vaya a organizar un evento pronto, pueda decidir cuál será el código de vestimenta que usará, para que sus invitados vayan lo más apropiados posibles a la ocasión.

Recuerda que la decoración, el lugar, la comida, la hora y el clima durante el evento, tienen que ir ad hoc al código de vestimenta. Una boda durante un mes caluroso en una ciudad muy calurosa, con código de vestimenta formal, seguramente será mal recibido entre los invitados. Lo mismo pasará con una boda de noche en un lugar frío, si el código de vestimenta es coctel. Así que antes de decidirte por éste, empieza por analizar el concepto de tu boda, y así sabrás qué es lo que es más adecuado para tu evento.

Casual

Cuando te invitan a un evento, y el dresscode dice "casual", entones seguramente se trata de algo informal, probablemente de día, quizá al aire libre, un evento relajado y no pretencioso donde la comodidad es importante. Por lo que tu vestimenta tendrá que ser igual.

Él: Jeans, t-shirt o polo, camisa de manga corta. En cuanto a los zapatos, pueden ser tennis, loafers o incluso alpargatas.

Ella: Vestido o falda casual, puedes usar pantalones o incluso jeans. Trata de no usar accesorios demasiado llamativos, y unos zapatos cómodos son ideales. A este tipo de evento puedes usar unos tacones tipo wedge, incluso unos flats. Evita lo shorts de mezclilla, la ropa deportiva o la ropa demasiado pegada o escotada. El algodón es una tela ideal para los eventos casuales.

Ejemplo de eventos:

- Comida o reunión de amigos

- Evento deportivo

- Vacaciones

- Eventos de día, poco formales y muy relajados

Fotos: Aliexpress y Asos

Coctel

Como su nombre lo indica, este código de vestimenta aplica para eventos un poco más formales, pero no del todo, como por ejemplo un coctel. Aplica para eventos de día, tarde y tarde/noche.

Él: Camisa y pantalón de vestir, y un blazer (dependiendo del clima). No es necesaria la corbata. Si el evento es en un lugar donde hace mucho calor, suele pedírsele a los hombres que vayan con guayabera, pero esto es solo si la invitación lo dice.

Ella: Vestido corto, o falda y blusa elegante. Para todo evento de coctel, los tacones son imprescindibles.

Ejemplo de eventos:

- Boda de día

- Bautizo

- Inauguración

- Boda en la playa

- Boda civil

- Eventos de día, comidas o incluso de tarde

- Ideal para eventos en jardines o lugares abiertos

Fotos. Asos

Formal

Un evento formal suele ser de noche, y por lo general son eventos elegantes y llamativos. Para ir acorde, utiliza telas más finas que las que usarías para un evento de coctel, puedes utilizar pedrería, aplicaciones y hasta telas brillosas. Pero trata de mantenerte alejada de los vestidos cortos o demasiado "de día":

Él: Traje y corbata, pero es importante usar telas y acabados mejores que los de los trajes que se usan de diario.

Ella: Vestido largo, tacones, clutch y accesorios de noche.

Ejemplo de eventos:

- Boda de noche

- Aniversario de boda

- Boda civil

- Eventos de noche, elegantes pero no de suma elegancia

- Es ideal para una boda de noche en un lugar abierto

Fotos. Narciso Rodríguez, Alexander McQueen, Pronovias

Etiqueta

Cuando leemos el código de vestimenta etiqueta, los hombres suelen ser los primero en entrar en pánico, porque tienen que usar smoking. Pero este código se reserva para eventos de noche y de suma elegancia, donde la vestimenta es parte importante del concepto del evento, por lo que no querrás romperla.

Él: Smoking.

Ella: Vestido largo, telas elegantes y finas, tacones, clutch, accesorios finos.

Ejemplo de eventos:

- Cena de gala

- Boda muy elegante

- Se suele usar para eventos de noche en lugares cerrados (no siempre, pero sí la mayoría de las veces)

Fotos. Marchesa y Pronovias

Etiqueta rigurosa

La realidad es que pocos eventos son de etiqueta rigurosa, pero cuando lo son, hay que tomárselo muy en serio, porque todo mundo sacará sus mejores piezas. Pieles, joyas, maquillaje, peinado, vestido y tacones espectaculares, son un must. Nada de bisutería que no se vea fina, o de escotes pronunciados o transparencias.

Él: Smoking o fraq

Ella: Vestido largo el más elegante.

Ejemplo de eventos:

- Boda

- Aplica para los mismos eventos que la etiqueta

Fotos. Oscar de la Renta, Reem Acra y Stella McCartney