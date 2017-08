Si la madre naturaleza te dotó de un par de enormes atributos sabrás lo molesto que puede ser que tus senos enmarquen tu camiseta con sudor

Foto: Ta Ta Towel

Por Karen Hernández

Justo cuando pensabamos que no se podía llegar más lejos con la "revolución de los pezones", los senos grandes atraen la atención del mundo. Y no es que esté siendo objetificados ni una tendencia, sino que está siendo tomados en cuenta por la mente creativa de Erin Robertson y sus "Ta-Ta Towels".

Si la madre naturaleza te dotó de un par de enormes atributos sabrás lo "molestos" que pueden llegar a ser a veces cuando las blusas de botón se abren, ele scote se ve demasiado obseno, las miradas nunca van sobre tus ojos y especialmente cuando no encuentras un sostén de tu talla que te acomode.

Pero Erin llegó a la conclusión de que lo más molesto de tener boobies gigantes es el maldito sudor que corre entre ese par de montañas que tienes pegadas al cuerpo, especialmente durante la época veraniega. Aunque seamos honestas, a todas nos pasa, tengamos tetas gigantes o pequeñas, esa picazón y sudoración no deja de ser una molestia en cualquier época.

Por ello, Erin creó las 'Ta-Ta Towels', una especie de sostén-hamaca tipo toalla cuya función es mantener los pechos grandes secos, libres de sudor y en una posición ultra cómoda que sostiene y relaja a la vez.

No importa si estás en el spa, en el gimnasio o en un tu casa, la idea es olvidarte de la incomodidad de un sostén y poder pasear 'topless' por donde quieras sin que los pudorosos se estén quejándo de tu desnudez. Sorry not sorry, pero a veces es muy necesario dejar las tetas libres y si traer unas 'Ta Ta Towels' significa estar secas y cómodas, ¡tráiganos una dotación entera!.

Esta especie de toalla-sostén se asemeja a dos copas de sujetador pero también está pensada para madres lactantes ya que es una forma de llevar las tetas "de fuera", sin una blusa que estorbe pero al mismo tiempo ser lo suficientemente discretas ante los ojos de los curiosos y morbosos.

Piénsalo, casi todas hemos estado en esta situación sudorosa o cuando sales de la ducha y al instante que te pones tu camiseta, tu underboob comienza a mojar todo. Así que el lema de este producto no parece tan descabellado: "Manténgalos en alto, manténgalos secos". Ciertamente no hay nada que perder.

Una publicación compartida de PembeNar.Com (@pembenar) el 4 de Ago de 2017 a la(s) 10:57 PDT

Una publicación compartida de @tatatowels el 18 de Oct de 2015 a la(s) 11:34 PDT

