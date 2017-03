Ellas están abriendo un mundo de oportunidades para las personas con su misma condición

Por Karen Hernández

No hay nada más bonito y satisfactorio que saber hazañas de gente increíble que hacen cosas increíbles y mejor aún cuando se trata de niños pequeños y jóvenes que ponen el ejemplo. Tal es el caso de estas dos mujeres, que a pesar de su corta edad, ha roto estereotipos y conquistado a todos consu esfuerzo y actitud ante la vida.

La primera es Lily, una sonriente, inquieta y muy coqueta bebé de dos años y es modelo de una importante marca de ropa para niños en Inglaterra. Lilly tiene la actitud que cualquier agencia solicitaría, lo único que la diferencia del resto de los niños es que nació con un cromosoma de más.

El Síndrome de Down no ha sido un impedimento para que esta pequeña tenga una carrera en el modelaje, pues aunque por su edad no sea consciente de lo mucho que significa su presencia en aquella industria, es un hecho que es ser la imagen de esta firma es un gran paso en la lucha por romper la percepción que se tiene de las personas con este trastorno genético.

Además de que la imagen de Lilly se puede ver en más de 200 tiendas del Reino Unido, la ternura e inocencia que expresa su rostro ha revolucionado las redes sociales. Sus padres declararon para el medio The Independent que "todo es cuestión de romper los estereotipos y mostrar que la belleza tiene todas las formas, tamaños y capacidades" y relataron que cuando llevaron a su pequeña a ver sus fotos en una de las tiendas, rápidamente se reconoció y quiso posar junto a uno de los carteles.

Aunque (por suerte) Lily no es la primera niña con Síndrome de Down en ser imagen de la cadena de ropa pues en 2016, esta ya había contado con otra niña con la misma condición, lo cual demuestra que cada vez hay mayores oportunidades de abrirse paso en el mundo de la moda y la belleza. Basta con recordar que chicas como Madeline Stuart e Isabella Springmühl, ambas con Síndrome de Down, han triunfado las pasarelas más importantes del mundo con sus diseños y hazañas de modelaje.

Por su parte, la joven francesa, Melanie, quien a sus 21 años se convirtió en la primer mujer con esta condición en presentar el tiempo en cadena nacional. Aunque fue por un día, hacer esto era el sueño de Melanie y demostró que no existe impedimento alguno cuando de hacer lo que le gusta se trata.

Melanie siempre había deseado dar el clima en la televisión y para ello, decidió lanzar un movimiento para hacer que los medios televisivos fueran incluyentes. Para lograrlo, la joven pidió ayuda a los usuarios de internet:

"Hola a todo el mundo, me llamo Mélanie y quiero presentar el tiempo en la tele el próximo 27 de marzo", una publicación cuyo impacto en Facebook fue brutal; ella solamente quería 100 mil likes y logró más de 200 mil, lo que provocó que las cadenas France 2 y BFMTV se fijaran en ella y decidieran darle la oportunidad de presentar la información meteorológica en ambos canales.

Por supuesto la joven venció todo pronóstico y obtuvo 36 mil likes. Mélanie un talento muy especial para comunicarse pues tiene un poder de convencimiento increíble (es vocera de una institución que apoya a niños con Síndrome de Down), sin embargo no sabe leer así que una persona se colocó junto al teleprompter para mostrarle con pictogramas de soles, nubes y barómetros lo que decía el texto que dictaba el clima.

"Mi sueño era mostrarle el tiempo a la gente. Eso puede abrir las puertas a otras personas con discapacidad", dijo la joven para el diario "Le Parisien".

A post shared by Analítica (@analitica.web) on Mar 10, 2017 at 8:19am PST

