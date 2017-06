Se ha convertido en una impulsora del movimiento 'body positive'

En el mundo sólo doce personas padecen el síndrome 'Dermatosparaxis Ehlers-Danlos', una de ellas es Sara Geurts, que con esta condición genética que la hace lucir más grande de lo que en realidad es, ha logrado ganar un lugar en el mundo de la moda gracias a que es una impulsora del movimiento 'body positive' que invita a amarnos como somos.

Su piel es muy suave y extremadamente frágil, lo que hace que se vea flácida y un tanto arrugada, lo mismo pasa con sus articulaciones y músculos, ocasionando un poco de dolor. En entrevista con el sitio The Sun, Sara declaró que este padecimiento le fue diagnosticado a los 10. "En la escuela secundaria, sólo traté de ocultarlo. No quería que nadie me hiciera preguntas al respecto. No quería hablar de ello".

Dijo también que al inicio odiaba su piel, se sentía intimidada por este padecimiento que se agudizó con el tiempo, para ocultarlo usaba ropa holgada, algo extraño en la adolescencia, las cosas cambiaron cuando creció, a los 22 años decidió cambiar la forma en la que se veía. "Yo era muy insegura cuando era más joven y ahora siento que soy la más segura... Traté de encubrirme la piel constantemente. Pero ahora creo que es la cosa más hermosa".

