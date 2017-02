Por Karen Hernández

Cuando eramos pequeñas, muchas soñábamos con ser astronautas, bailarinas o princesas de un reino lejano, pero a sus 7 años, Chloe Bridgewater sueña con pertenecer a una de las empresas más poderosas del mundo: Google.

Son tiempos modernos y las niñas ya no piensan en muñecas ni en jugar a la comidita sino en ser grandes empresarias o al menos, pertenecer a una gran compañía. Chloe apenas aprendió a escribir pero dejó claro que lo suyo es la palabra ya que consiguió que su carta llegara a manos de Mr. Sundar Pichai, CEO de Google.

La pequeña escribió: "Me llamo Chloe y cuando sea grande me gustaría un trabajo en Google. También quiero trabajar en una fábrica de chocolate y nadar en las olimpiadas. Mi papá dice que puedo sentarme en costales de granos y subirme a resbaladillas y manejar go karts en Google. Me gustan las computadoras y tengo una tableta para jugar. (...)

Mis profesores les dijeron a mis padres que soy muy buena en clase, y que soy muy buena en deletrear, leer y las sumas. Mi papá me dijo que si continúo así y aprendo mucho algún día podré trabajar en Google".

La carta fue escrita con su puño y letra y su motivación fue su propio padre, quien le confesó que le gustaría trabajar en Google, ya que la consideraba una buena empresa y sus oficinas son geniales. Con toda la inocencia y determinación, la pequeña envió la carta ¡y hasta recibió respuesta del mismo Mr. Sundar! El CEO la felicitó por su esfuerzo en aprender y que estará en espera de su socilitud empleo en cuanto termine la escuela.

"Querida Chloe. Muchas gracias por tu carta. Me da gusto que te gusten las computadoras y los robots, y espero que continúes aprendiendo acerca de la tecnología. Creo que si continúas trabajando duro y sigues tus sueños puedes lograr cualquier cosa, desde trabajar en Google hasta nadar en los Juegos Olímpicos. Espero recibir tu solicitud de empleo cuando termines la escuela"

my 7 yr old daughter wrote to the boss of Google asking for a job, she's so made up he replied! Thanks @sundarpichai pic.twitter.com/EMuANNHiVc