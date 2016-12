El 2017 está lleno de nuevas oportunidades para conocer nuevos rincones del mundo, incluso dentro de tu propia ciudad.

Por Karen Hernández

Muchas de nosotras amamos viajar, pero a veces, la rutina diaria, la salud o la situación económica o incluso el mismo miedo, se convierten en un gran impedimento para lograrlo. Tratemos de hacer los "peros" a un lado y sigamos juntos esta lista de propósitos para cumplir nuestras metas viajeras, este nuevo año que inicia.

1. Salir de mi zona de confort

Este es el primer pensamiento que debemos plantearnos. Deja los miedos atrás y ve en busca de aventura. A veces es difícil salir, y creemos que nuestra única oportunidad está en el lugar de siempre, pero ¿por qué no aprovechar conocer rumbos nuevos? No tiene que ser muy lejos o muy caro. La ciudad siempre tiene rinconces desconocidos que valen la pena conocer, y si no, opta por concoer las afueras. Tampoco te aferres a un sólo tipo de hospedaje, ¿qué tal si pruebas una noche de campamento o en una cabaña? Y si tienes oportunidad de irte a Europa (por ejemplo) olvídate de los hoteles y prueba quedarte en un hostal.

2. Planear con anticipación

Sí, las mejores cosas suceden sin planearse, pero cuando se trata de viajes, hay que tener cierto plan. Debemos determinar qué es lo que queremos en este viaje: ir de compras, hacer tours culturales, visitar a un amigo o familiar o estudiar. Esto nos permitirá buscar la forma en la qué viajaremos, desde nuestro punto de orígen, hasta el lugar de destino, y claro, en el destino mismo. Planear las cosas también nos ayudará a organizar nuestra economía, nuestro equipaje y el hospedaje (que, como mencionamos arriba, podemos ir desde un hotel, hasta un hostal o campamento). Una vez que aterrices del otro lado, la magia fluirá sola, pero tendrás un plan B, C o D por si acaso.

3. Tomar y aprovechar todos mis días de vacaciones y descanso

Claramente el trabajo es un GRAN pero en nuestros planes. Aún cuando no tengamos vacaciones, tenemos fines de semana o días de asueto, ¡aprovechémoslos! ¿Tienes ganas de ir de compras? Aléjate del centro comercial y prueba ir a algún pueblo mágico cerca de la ciudad para comprar artesanías y productos nacionales que no encuentras en la ciudad. Visita museos, exposiciones o asiste a algún festival de música, comida o arte. Quedarse en casa es buena opción para descansar, pero si tienes espíritu viajero, será desesperante. Ahora que si tienes vacaciones, haz todo lo posible por salir de tu casa, todo el tiempo que puedas. El campo, la playa o los pueblos mágicos son opciones que pueden resultar accesibles en cuanto a precios y distancia. Y no, trata de no "guardar" tus días, el tiempo vuela y los pendientes no se detienen, así que cuando menos lo esperes, te será imposible utilizarlos.

4. Apagar el teléfono y desconectarme del mundo virtual

Estamos tan saturados de tecnología, que se ha vuelto prácticamente una extensión de nuestro cuerpo. Pues a partir del 2017, cada vez que salgamos, nos olvidaremos de esto y haremos como si no exitieran estos aparatos del diablo (porque sí, nos succionan el alma). Por mucho que amemos compartir cada segundo de nuestra vida, tratemos de no hacerlo. Esto implica, estar subiendo fotos, caminar mientras escribimos en Whatsapp, o pasar horas buscando la pose y el filtro ideal para nuestra sesión de fotos. Compartir cada detalle, virtualmente, hará que te pierdas los detalles reales y siendo honestas, eso de las redes sociales es muy cansado.

5. Dejar los prejuicios, conocer y ser parte de

Nada en esta vida es lo que parece, así que debemos desgacernos de aquellas idas que nos hemos hecho a partir de lo que vemos en la televisión o lo que otros nos dicen. Viajar es justamente para cambiar nuestra visión, así que hay que ir con ojos y mente bien abiertos. Hay que ver nuestros viajes como una oportunidad para acercarse a los lugareños y conocer nuevas personas que nos den nuevas perspectivas, lejos de una guía turística. Unámonos a las celebraciones locales como si fueran nuestras ¡es muy divertido ir de fiesta cuando gana el equipo de fùtbol local o cuando hay fuegos artificiales por el día de independencia! Obviamente debemos tomar nuestras precauciones y cuidarnos; arriesgar, pero siempre con cautela.

