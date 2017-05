Megan Jayne Crabbe, quiere que sepas que está bien pesar más que tu pareja

Por Andrea Sánchez

El movimiento 'Body Positive' no se limita sólo a aceptar nuestro cuerpo, amarlo y quererlo tal y como es, también busca cambiar al percepción que tenemos sobre algunas cosas que miles de veces damos por sentado, una de ellas es que en las parejas el hombre debe tener una complexión más gruesa que la de la mujer.

Piensa un momento en las películas, las caricaturas y un sinfín de programas, en casi todos, el hombre es más fuerte y robusto que la mujer, que sea viceversa es casi imposible en el imaginario, eso es algo con lo que debemos romper y para ello bloggers como Megan Jayne comienzan a enviar mensajes de concientización.

Así lo escribió en Instagram: "Si pesas más que tu novio, estás demasiado gorda. Es algo que aprendí desde el patio del colegio, incluso antes de que ninguna de nosotras hubiera estado cerca de un chico. No sé de dónde vino, de la tele, revistas, conversaciones que escuchábamos... pero era un hecho. Las mujeres bellas eran siempre delgadas y ligeras, los hombres fuertes y sólidos. Para que los novios pudieran levantarte y bailar contigo en brazos, como si tú fueras su princesa ligera como una pluma. Según fui haciéndome mayor, esa imagen se convirtió en una razón más por la que me convencí de que mi cuerpo me hacía imposible de amar".

De acuerdo con esta mujer que creamos que un hombre no se puede enamorar de una mujer con sobrepeso y que sólo la mujeres delgadas pueden ser amadas es un error. Todas la mujeres y los hombres son capaces de inspirar amor, sin importar qué talla son.

