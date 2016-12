Brandon Forseth abrió los regalos de Navidad que su novia le había comprado y los mostró en redes sociales con el mensaje: 'Gracias, bebé, Feliz Navidad'

Brandon Forseth y Kylee Bruce, originarios de Estados Unidos, estaban a punto de darle una gran noticia a sus familias: iban a convertirse en padres. Por desgracia, unos días antes de Navidad, Kylee tuvo un trágico accidente automovilístico en el que perdió la vida.

Brandon quedó devastado, por lo que decidió hacerle una carta a la que fue su compañera de vida y compartirla a través de Facebook.

"Me hiciste prometer no anunciar a nuestro bebé al mundo hasta las 20 semanas, cuando descubrimos el sexo. Íbamos a hacer un video de anuncio divertido para compartirlo con todo el mundo. Estabas embarazada de 18 semanas con mi primer hijo, y los perdí a los dos anoche. A pesar de que no había conocido a mi bebé, la cantidad de amor y emoción que tenía en mi corazón era diferente a todo lo que había sentido. Escuchando los latidos de su corazón por primera vez en el ultrasonido, mirando las imágenes de ultrasonido en mi refrigerador con el temor de la pequeña vida que crece dentro de ti. No podía esperar a ser un padre y me sentía tan bendecido todos los días porque crecería contigo como su madre. No pude evitarlo y le dije a varios familiares y amigos cercanos y siempre decías: "¡Brandon, nunca puedes mantener un secreto!" Y me gustaría sonreír y decir, lo siento, estoy demasiado emocionado. Habrías sido la mejor mamá Ky.

Me hiciste tan feliz, eras mi futuro ... todo lo que hice, tan duro como he trabajado, cada decisión que tomé te tenía a ti y tu felicidad en mente. Siento haber roto mi promesa en este momento y decirle a todo el mundo un par de semanas antes, pero estaba tan orgullosa de ti, y quiero que todo el mundo sepa lo comprometido que estaba con este niño (...) Esta Navidad iba a ser la mejor de todas. Actualmente estoy mirando a mi primer árbol de Navidad que he tenido en mi casa en años, un árbol que tu y yo encontramos y cortamos juntos. La base del árbol está llena de regalos para mí, de ti. Bellamente envuelto y ordenadamente apilado. No hay ninguno debajo del árbol para ti porque no los he envuelto todavía ... procrastinando como siempre .. pero quiero que sepas que te conseguí un manojo de cosas que habrías amado Ky.

Sé que me gritas por tratar de conseguir que abras tus regalos temprano porque soy tan malo en guardar secretos, pero quiero que lo sepas temprano este año. Una vanidad, finalmente tendrías un lugar para maquillarte en vez de compartir el minúsculo Espejo del baño conmigo por la mañana, varios libros porque te encanta leer, un termo de sopa para que puedas empacar comidas calientes a tu nuevo trabajo de enseñanza preescolar en Bend que estabas tan emocionada, esa gorra de Eddie Bauer que combinaba con tu bufanda perfectamente, tu propio conjunto de ropa de camuflaje para que puedas cazar conmigo el año que viene y no tener que pedir prestado mi abrigo extra largo, calcetines difusos y chalecos para mantenerte caliente .... Todavía puedo envolverlos si quieres ky.

Vivías conmigo hace poco, pero mi casa estaba tan llena de energía y calor, huele a tus aromas, mi armario está lleno de ropa, tu abrigo está colgado de la puerta principal y tus botas de nieve están en la alfombra donde los dejaste antes de irte la noche pasada, pero ahora se siente tan vacía aquí. Te he echado mucho de menos Ky. Siempre he sido capaz de arreglar las cosas y resolver problemas para la gente, pero no sé qué hacer desde aquí. Me siento impotente. Todavía estoy esperando a que entres por la puerta. Te amo mucho Kylee, sé que serás la mejor mamá en el cielo para nuestro pequeño cuando él / ella nazca en junio. Ojalá pudiera ver su rostro sólo una vez. Sé que habría sido hermosa al igual que su madre. Feliz Navidad, prometo no abrir mis regalos hasta la mañana de Navidad".

