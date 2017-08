Es momento de dejar de ver tus "rollitos" como algo horrible

Por: Arhe Molina

Yo curvilínea

¿Eres curvy y aún no estás segura de cómo hacerle justicia a tu figura? ¡No más dramas! Te doy mis 4 tips básicos de estilo para mujeres con curvas.

La talla correcta

Si hay algo que nunca he entendido de nosotras las mujeres es la preocupación extrema por la talla que usamos.

Está claro que debemos cuidar nuestra salud pero la talla no debería ser factor de frustración, ¿por qué? ¡Porque es sólo un número! Sí, un número que está únicamente en la etiqueta...En la espalda de la prenda... Hacia adentro... ¡Nadie la ve!

Por tanto, no importa si el número es pequeño o grande; lo único que importa es que la prenda te quede perfectamente bien y que no haga sufrir a tu cuerpo.

Usar tu talla te ayudará a sentirte cómoda y a evitar toda clase de errores al vestir; como el muffin top que salta del pantalón o el horroroso gordito del brasier.

No te dejes llevar por las apariencias

En la moda curvy, hay una regla básica: No descartes ninguna prenda hasta que te la midas; ¿por qué? ¡Facilísimo! La ropa plus es enooorme y al estar colgada en un gancho, no se puede apreciar bien.

Recuerda que la ropa plus está hecha especialmente para nuestras curvas... Pero eso implica una cantidad mayor de tela que la ropa de talla regular. ¿Cómo sabes si es la prenda para ti? ¡Midiéndotela! No hay nada mejor que correr y meterte al probador para probártela y verla detenidamente en el espejo; de esta forma, podrás notar su forma, caída y cómo le va a tu tipo de cuerpo.

Rompe paradigmas y experimenta

"Las gorditas no pueden usar ropa ajustada", "si tienes kilitos de más no deberías usar leggings" y "el negro adelgaza" son sólo algunas de las frases que más he escuchado en mi vida... Y las que más me chocan. La realidad es que las mujeres curvy podemos lucir igual de increíbles y hermosas que las chicas de talla regular. Y no, no hace falta que bajemos de peso.

Me parece que, en la actualidad, no hay reglas. Es hora de romper paradigmas, atreverte y usar todas aquellas prendas, colores, cortes y estampados que siempre has querido. Deja el color negro atrás. Sí, aunque "adelgace", intenta incluir nuevos colores en tu guardarropa.

¿Qué tal el amarillo o el verde que esta temporada están en súper tendencia? Quítate la pena y ponte una falda de lápiz. ¡Experimenta y desafía al mundo de la moda! Adiós a los vestido tipo carpa y la ropa súper floja que no grita al mundo lo que eres ni te hace justicia.

¡Hola a la ropa ajustada que hace que tus curvas resalten y se vean maravillosas!

Lleva tus curvas con orgullo

¿Quieres saber cuál es el secreto para verte increíble siendo llenita? ¡Tu actitud! Es hora de salir a la calle orgullosas de lo que somos. Sé tú misma; siéntete linda. Mírate en el espejo antes de salir de casa y chuléate todo lo que puedas.

Ésa en el reflejo eres tú, la persona más importante en tu vida. ¡Enamórate de ti! Luce tu cuerpo curvy y camina con actitud. Si te sabes hermosa, te verás hermosa; porque lo que llevas por dentro es justo lo que proyectas a los demás. ¡Sólo te la tienes que creer!

