Inspiradas en la historia de Summer y Tom

Por Andrea Sánchez

Joseph Gordon-Levitt se convirtió en uno de nuestros favoritos cuando interpretó el papel de Tom, un chico bueno con el que muchas hemos soñado. Aunque hay quienes acusan a Summer de ser demasiado fría, su personaje y la relación que entabló con Tom nos han dejado grandes lecciones de amor que hoy queremos compartir contigo.

Puedes salir con quien tú quieras

Seamos honestas, cuando alguien nos gusta y no sabemos si somos correspondidas nos preguntamos ¿por qué alguien querría salir con nosotros? La respuesta es sencilla: porque somos geniales. Tom logró hacer que Summer le diera una oportunidad porque tenía gustos incréibles y una pasión por la arquitectura como pocos.

No crees falsas expectativas

A pesar que Summuer le dijo a Tom que no creía en el amor, éste se empeñó en hacerla sentir tan feliz que no pudiera vivir sin él. Aunque suena romántico, alguna personas no quieren una relación de pareja y no van a quererla sólo porque tú quieres o amas intensamente. Hay ocasiones en las que las personas están en momentos diferentes.

Haz la temida pregunta

Sí, atrévete a preguntar ¿qué somos?. Digo, no lo vas a hacer cuando llevan dos semanas de conocerse, pero siempre es mejor dejar las cosas claras. Summer quería una relación abierta y Tom no, en su momento él tuvo la oportunidad de alejarse, cuando vio que ella no tenía el mismo proyecto de vida que él y no lo hizo.

Las personas no cambian

No defiendo a Summer, pero ella tenía un profundo problema con las relaciones de pareja y el compromiso. Cuando están hablando en el bar ella dice algo parecido a esto: "No me siento cómoda sido la novia de alguien. En realidad no me siento cómoda siendo nada de nadie". A veces creemos que podemos cambiar la forma en la que las personas sienten y no es así.

No idealices a las personas

Para Tom, Summer era más que perfecta, y ese fue uno de sus errores, creer que no tenía errores lo llevó a amar sus manías y, de cierto modo, a renunciar a lo que él quería. Puede que la persona con la que estás sea muy buena, pero nunca merecerá que tú cambies o te sientas menos.

Comienza de nuevo

Date la oportunidad de sentirte triste y decepcionado con el amor, pero una vez que pase el tiempo que creas necesario, date la oportunidad de amar de nuevo. Cuando Summer encuentra el amor, Tom se derrumba, pero luego se repone, así es el amor, no siempre nos sonríe.

No te sientes a esperar

La escena en la que Tom muestra la expectativa contra la realidad es un claro ejemplo de que esperamos muchas cosas de los otros y actuamos poco. Tom y Summer llevaban meses sin verse y Tom esperaba que las cosas siguieran igual. No puedes detener tu vida a la espera de que la otra persona diga sí.

Está bien sentirse mal

Subestimamos los beneficios de estar tristes. Cuando terminamos una relación nuestros amigos tratan de animarnos, de hacernos sentir que todo está bien, pero no es así, estar triste y, hasta cierto punto, deprimido, puede ser el paso para algo mejor. Date la oportunidad de estar triste.

