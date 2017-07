Por Karen Hernández

Madalyn Parker, desarrolladora web de la compañía de software Olark, sabe lo importante que su bienestar emocional y mental, por lo que recientemente decidió tomar dos días para centrarse en su salud mental. Contra todo pronóstico, la mujer envió un correo electrónico directamente a sus compañeros y a su jefe, quién le envió una respuesta inesperada.

"Hey, me tomaré el día de hoy y mañana para ocuparme de mi salud mental. Espero regresar la siguiente semana fresca y de vuelta al 100%", escribió Parker en el correo.

"Madaly, quería responderte personalmente y agradecerte por enviar este correo. Cada vez que lo haces recuerdo lo importante que es usar los "días de enfermo"*** para cuidar la salud mental. No puedo creer que esto no sea una práctica común en otras empresas. Eres un ejemplo para todos nosotros que rompe con el estigma para que nos presentemos enteros", respondió el jefe.

***Un permiso especial que existe en las empresas de Estados Unidos para faltar al trabajo en situaciones de salud mental

When the CEO responds to your out of the office email about taking sick leave for mental health and reaffirms your decision. 💯 pic.twitter.com/6BvJVCJJFq