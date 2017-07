Estuvo ausente por dos años pero hoy regresa con mucha fuerza para demostrar que su belleza es única

Por Karen Hernández

Estamos en una época donde los estándares de belleza parecen estar cambiando; donde las mujeres de talla grande se están volviendo protagonistas y las de piel oscura, cabello chino o talle corto, son cada vez más recurrentes en espectaculares de grandes marcas. Pero para llegar a brillar, muchas de estas modelos han tenido un camino difícil como Duckie Thot, quien a primera vista parece una muñeca Barbie de carne y hueso.

Sus facciones tan finas, su cabello sedoso, mirada penetrante y color oscuro de piel, la han convertido en un blanco que atrae las miradas al por mayor. Sin embargo, esta joven sudanesa vivió un tormentoso pasado, rodeada de burlas y criticas hacia su persona.

Cuando Nyadak Thot, 'Duckie', tenía 17 años concursó en el programa de modelos, Australia's Next Top Model, lo cual podría sonar muy favorable para iniciar su carrera, sin embargo, la audiencia no pensaba lo mismo pues a lo largo de las transmisiones, mandaban mensajes ofensivos en contra de su estilo cabello, su color de piel y por qué no, su peso. La llamaban "cabeza de coliflor".

A post shared by Duckie Thot (@duckieofficial) on Mar 10, 2017 at 12:52pm PST

En una entrevista con Teen Vogue el año pasado, la modelo explicó que la experiencia Top Model la hizo ser muy emocional ya que vivía con el constante miedo de ser eliminada del show sólo porque los estilistas del concurso no tenían idea de cómo tratar el cabello afro.

"Tuve bastantes golpes a los 17 años de edad y era difícil entender por qué", dijo a Teen Vogue. Pero Duckie encontró una aliada y mentora en la juez del programa, Charlotte Dawson quien irónicamente se suicidó en 2014 a causa de una serie de constantes tweets que la criticaban. "Esa fue mi fuerza impulsora después del show", confesó Duckie.

Una publicación compartida de Duckie Thot (@duckieofficial) el 27 de Nov de 2016 a la(s) 4:24 PST

Tras años de lucha por ganar un lugar en la industria del modelaje y superar las inseguridades que el mundo cibernético le provocó, Duckie regresó con más fuerza que nunca y con 21 años de edad, cuenta con mas de 300 mil seguidores en Instagram, además de conseguir más de 40 mil 'me gusta' en sus fotos. La modelo ha recibido muchos halagos y mientras algunas personas aseguraron que se trataba de una Barbie, otras pensaron que su belleza no podía ser real y que estaba 'photoshopeada'.

Por supuesto, Duckie es real Además de conseguir más de 40 mil 'me gusta', la modelo recibió muchos comentarios de distinta naturaleza. Algunas personas aseguraron que pensaron que era una barbie, otras, que ella no era real, y unas resaltaron que era muy bella. Por supuesto Duckie es real y se ha convertido en un icono de la moda bajo sus propios términos.

One more... G'night from Cali 💋 Xx Una publicación compartida de Duckie Thot (@duckieofficial) el 6 de Jul de 2017 a la(s) 12:41 PDT

Una publicación compartida de Duckie Thot (@duckieofficial) el 18 de Abr de 2017 a la(s) 10:28 PDT

