La banda ‘Us the duo’, originarios de Los Ángeles, se dedican a recrear las historias que sus fans

Por Andrea Sánchez

Cuando has pasado por muchas relaciones de pareja que no han tenido mucho éxito, es difícil creer que el amor en verdad existe, bueno, tal vez exageré, pero sí, a veces el corazón no responde tan bien como solía hacerlo.

La banda Us the duo escribe algunas de sus canciones con base en las historias de sus seguidores. One Last Dance, es una de las más inspiradoras y hermosas canciones que hemos escuchado en los últimos tiempos. Narra la historia de los abuelos de Lucybelle, quienes se enamoraron bailando y quienes murieron con sólo 35 horas de diferencia.

La canción habla de la forma en la que el baile los conectaba, narra algunos pasajes de la historia de amor que vivieron y que no se cansaron de compartir con sus nietos. La primera vez que sus cuerpos se rozaron al ritmo de la música. Cómo, después de 59 años juntos, aún en una cama de hospital el amor seguía presente y la forma en la que murieron, con horas de diferencia para seguir amándose.

"Han pasado treinta y cinco horas desde tu último aliento

Los recuerdos de bailar contigo son todo lo que me queda

Sólo unos segundos antes de que sea mi hora de ir

Hola mi dios y mi amor por fin estoy en casa".

