Si algo podemos aplaudirle a la cantante es el mensaje positivo sobre el cuerpo de la mujer.

Por Karen Hernández

La belleza femenina siempre ha sido una situación sumamente costosa y no precisamente hablando en términos monetarios sino culturales y sociales. Aún en pleno 2017, la sociedad no parece estar del todo lista para ver a las mujeres sin enchinarse las pestañas o quitarse los vellos de la cara, las axilas o las piernas.

Y sí, las famosas son las primeras que no pueden escapar de las reglas de belleza pues día y noche están bajo el ojo público que todo lo ve. Recientemente Jessica Simpson compartió una experiencia con la que muchas nos sentiremos identificadas: la depilación.

La cantante subió una foto donde aparece su pierna con vellos sin afeitar puesto que según, su descripción, "olvidó esa zona".

Missed a spot... Una publicación compartida de Jessica Simpson (@jessicasimpson) el 29 de Jul de 2017 a la(s) 10:15 PDT

¿A quién no le aha pasado que después de esperar horas con la apestosa crema para afeitar, quedán rezagos de vellos necios que no quisieron irse con el agua? ¡Es terrible! Incluso la más experta en procedimientos de belleza no podrá mentir sobre lo difícil que es mantener todo en órden y lo decepcionante que es cuando después de dedicar horas a su imagen, un detalle lo arruina todo.

La depilación es quizá lo que más ha despertado debate en los últimos años pues mientras que unos alegan que es cuestión de higiene afeitarse los vellos, otros defienden que dejárselos se trata de reforzar el movimiento de liberación femenina que pone sobre la mesa la libre elección sobre el cuerpo.

Internet se ha llenado de imágenes con mujeres que dejan ver sus cuerpos cubiertos de vello corporal para demostrar que es una cosa natural. Celebridades como Bella Thorne, Amber Rose, Celine Dion y hasta Cameron Díaz y Beyoncé, han tenido episodios a favor de la "no depilación" y sin importar estar bajo la lente, se muestran públicamente no conformes ante la expectativa de que las mujeres deben estar perfectas todo el tiempo.

Sólo son vellos, no hacen daño a nadie y el tenerlos o no, no te vuelven más o menos mujer. Es muy respetable como sea que todas quieran dejarselos, pero sea cual sea su postura, debemos dejar de hablar de ello como si se tratase de un problema o algo que nos define. Bien por las que los muestran sin pena y bien por las que prefieren una piel libre de ellos, pero como Jessica, nadie va a negar que de vez en cuando se siente bien olvidarse del ratrillo y la crema para afeitar. ¿Placer culposo? Quizá sí.

