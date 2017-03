El éxito no está atado a la soltería, ni tampoco a una pareja. El éxito es personal y se alcanza todos los días

Por Erika Michael

He tenido la sospecha de que las personas más exitosas en el mundo son solteras. Y consecuente a este pensamiento, me pregunto: "¿entonces, la soltería es parte del éxito o del fracaso?". Esta idea me hace reflexionar sobre lo vanales que podemos ser al definir conceptos tan abstractos y subjetivos como el éxito, el fracaso, el amor o la soltería.

DESCUBRE MÁS

He viajado algunas veces (menos de las que realmente he querido) a diferentes partes del mundo a hacer una labor de acción social, una misión. He ofrecido talleres de relaciones saludabes a cientos de jóvenes y me he privado de mis necesidades cotidianas para disfrutar de la simpleza y la genuina demostración de amor de nuestros niños haitianos. En cada uno de esos viajes, reflexiono: solemos perder algo antes de partir y antes de regresar.

Quizá en el orden natural de la vida, solemos desprendernos de algo importante antes de viajar. Es como si nuestro creador o la energía de la naturaleza nos dijera: "ok, necesitas soltar esto para poder darte por completo en esta misión". El caso es que así funciona, al menos en mi experiencia y algunas más que conozco. Perdemos para poder dar. Suena ilógico, ¿no?

Durante el viaje, seguimos perdiendo...perdemos nuestra seguridad, nuestra comodidad, nuestra confianza en lo material, lo básico. Pero sobre todo, vamos perdiendo nuestro ego, nuestra insistencia en ser llenados. Damos amor, tiempo, servicio, y de alguna forma vamos perdiendo esa coraza que nos pesa demasiado.

¿Y sucederá así con el éxito? ¿Qué debemos soltar para ser exitosos? ¿Debemos vivir en soltería para lograr nuestra meta? Estas preguntas no serían tan importantes y nos afectarían en tal manera a no ser porque nos educaron para seguir un orden: te enamoras, estudias, te gradúas, consigues empleo, te casas, tienes hijos, vives feliz.

¿Qué pasó con mi orden? ¿Y el éxito? ¿Cómo lo defino? El éxito va dirigido a tu propósito en la vida, el cual ya deberíamos conocer. Y de no conocerlo, ¡bienvenida a la aventura de descubrirlo!

Podemos ser exitosas y permanecer solteras, podemos ser exitosas y permanecer casadas, podemos ser exitosas y estar divorciadas, podemos ser exitosas y no ser millonarias, podemos ser exitosas y no tener mucho dinero. Pero sería rotundamente imposible ser exitosa sin un propósito, sin un fin.

Nuestro status no define nuestro éxito, nuestras relaciones sí. Imagina manejar un vehículo sin suficiente gasolina y sin dinero para reponerla. Sin acceso a ningún lugar para detenerse. Algo así es la vida, las personas con quienes nos relacionamos representan esa oportunidad de tener o no gasolina, porque de nuestras relaciones (sin distinción) depende el éxito que conseguimos. Algunas personas consumirán toda tu gasolina y te dejarán varada sin oportunidad de reponerla. Algunos otros, incluso imperfectamente, te seguirán en el camino, teniendo en su mochila gasolina de repuesto para cuando ambos necesiten.

Elige correctamente quienes hacen parte de tu viaje y tendrás gasolina siempre extra. Y de no tenerla, de seguro encontrarán la manera de llegar.

El éxito no está atado a la soltería, ni tampoco a una pareja. El éxito es personal y se alcanza todos los días.

#mujeresquecambianelmundo

*Erika Michael ofrece servicios de mentoría para las relaciones y conferencias. Es autora del libro "Hablemos de las Relaciones Saludables", comunicadora en diversos medios de Puerto Rico y productora del programa Al Natural D' Show

TE RECOMENDAMOS EN IMÁGENES

11 frases de sabiduría de María Félix para toda ocasión

Y EN VIDEO

Rutina de yoga para combatir el insomnio