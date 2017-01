Desde El Principito, hasta Harry Potter y El Señor de los Anillos, estos diseños será ideales para plasmar en tu piel

Por Karen Hernández

Los libros son capaces de transportarnos a mundos fantásticos con personajes que nos hacen reflexionar sobre nuestros sueños o que refuerzan nuestras convicciones, ¿qué mejor que tener tu historia favorita, plasmada en tu piel?

El Principito - Antoine de Saint-Exupéry



"Solo se ve bien con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos" (El Principito- Antoine de Saint-Exupéry)

"Until the very end". Harry Potter

Alicia en el País de las Maravillas- Lewis Carrol

"Buenas Noches, Luna" - Margaret Wise Brown

"Coraje, querido corazón" - Las Crónicas de Narnia, CS Lewis

El Señor de los Anillos - J. R. R. Tolkien

Evenstar - El Señor de los Anillos, J.R.R Tolkien

Harry Potter - JK Rowling

Farenheit 451 - Ray Bradbury

El Cuervo- Edgar Allan Poe

