A menos de que se trate de algo temático, evita dar alguno de estos objetos.

Por Andrea Sánchez

En esta temporada, los regalos navideños y los intercambios están a la orden del día, cuando se trata de darle un presente a tus compañeros de oficina las cosas se facilitan un poco si no son temáticos o los integrantes dan opciones. Si se trata de algo con la familia hay cierto grado de confianza, pero eso no quita que a veces nos metamos en algunos problemas. Aquí los regalos que debes evitar.

Calcetines

¿Quién da calcetines? Seamos serias, aunque se trate de calcetines a la moda, es de algo muy sencillo que puede resultar incómodo para la persona que lo recibe. Cuando uno entra a un intercambio no piensa en recibir calcetines como regalo.

Ropa navideña

Aquí es importante destacar un punto. Hay personas que aman la Navidad y toda la algarabía, pero de eso a recibir un suéter que sólo podrá usar en una temporada específica del año, hay una gran diferencia.

DESCUBRE MÁS:

Ropa interior

A menos de que se trate de un intercambio en el que todos recibirán ropa interior, resulta muy extraño que un compañero de trabajo te dé un sostén. Imagina lo incómodo que será darle a un superior unos bóxers o viceversa.

Mascotas

Aunque tengas toda la confianza y amor del mundo, un regalo así implica una responsabilidad enorme, dar una mascota es otorgar un regalo de por vida. Asegúrate que podrán cuidarlo bien.

Ropa de talla equivocada

Se supone que si le das alguna prenda a tus hermanos, primos, hijos o cualquiera que sea tu pariente, deberías conocer la talla. Es muy molesto recibir ropa enorme porque 'creyeron que una talla más chica no nos quedaría'.

Algo que te regalaron a ti

Si algo no te gustó, no lo recicles, recuerda que un regalo es algo personal y nadie, absolutamente nadie, quiere recibir algo que no se pondrá.

Tazas

Son aburridas e impersonales. A menos que la persona a la que te toca dar así lo haya pedido, evita este regalo.

TE RECOMENDAMOS EN VIDEO:

Peinado fácil para temporada navideña

Y EN IMÁGENES:

7 escenas de terror (ilustradas) que vivimos en la temporada de fiestas

(DALE CLIC A LA IMAGEN)