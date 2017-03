Sí, la forma en la que te apoderas del sillón dice mucho de ti

Todo comunica, incluso la manera en la que estás sentado en este momento. Aunque la atención de las personas usualmente se centra en las palabras, los gestos, entonación y posturas tienen un peso determinante en las interacciones sociales.

En el clásico estudio realizado por el Dr. Albert Mehabrian de la UCLA, se concluyó que la comunicación no-verbal transmite el 93% de la información durante una interacción, mientras que el lenguaje hablado el 7% restante. Esto no quiere decir que entenderás lo que te quiere decir una persona con sólo ver su comportamiento, pero sí que poner atención revelará emociones, motivos y sentimientos subyacentes.

Mientras esperas sentado en una sala de espera, durante una entrevista de trabajo o en una cita, alguien más podría estar leyéndote con tu postura corporal. Para obtener más control sobre lo que comunicas, es necesario saber primero qué significa cada postura.

Inclinada con las piernas cruzadas

Esta es una postura relajada y natural, con hombros y manos en una posición cómoda, lo que significa que te encuentras a gusto en el lugar en donde te encuentras. Es adoptada por personas tranquilas y propensas a relajarse, pero que no quieren bajar la guardia por completo

La que acapara el sofá

Ocupar tanto espacio es una manera dominante de sentarte en el sofá, pero esto no quiere decir necesariamente que seas una persona dominante en la vida. Generalmente quienes se sientan de esta forma son personas con mucha alegría y una vida social activa, además son más propensos a estar satisfechos con su vida sexual y su pareja.

Hecha bolita

Esta manera de sentarse refleja la posición fetal. Esto significa que estás contento como un bebé y que lidias con el estrés de tu vida de forma calmada. Las personas que se sientan en esta posición son más propensos a sentirse exitosos con su carrera y amar su trabajo, pero también tienen una vida social muy activa.

Como protagonista de pintura

Esta posición consiste en estirarse al máximo y adoptar una posición horizontal similar a la que tenemos cuando dormimos, y de acuerdo con Phipps, revela que te gusta relajarte y sacarle el máximo provecho a tu tiempo libre, aunque también que probablemente no te gusta tanto tu trabajo, por lo que buscas desestresarte y relajarse tanto como puedas. Las personas que tienden a sentarse así revelaron que son más propensos a salir durante la semana laboral, probablemente por los mismos motivos.

Con la espalda recta y al borde

Formal y ligeramente cohibido, sentarse de esta forma revela un elemento de incomodidad. Como no estás totalmente inclinado hacia el respaldo, no estás en una posición relajante y no dejas descansar a los músculos de la espalda. Es la posición de las personas que toman menos riesgos o que se sienten menos exitosos en sus carreras. Sin embargo, el estudio reveló que estas personas son más propensas a sentirse felices con su pareja y a amar el lugar en donde viven.

En posición de Buda

Espalda recta y hombros abiertos con el pecho hacia afuera. Esta posición es redonda y simétrica, además de que permite una mejor respiración, lo que se refleja en una postura erguida y una actitud relajada. De acuerdo con los estudios de Phipps, esta posición refleja tranquilidad, felicidad y confianza personal. Las personas que se sientan así son personas activas, arriesgadas y tienen una vida sexual activa, aunque revelaron tener menores ingresos y menor sensación de éxito en su carrera.

Con las piernas abiertas

Una postura que revela una confianza exagerada. El estudio arrojó que si te sientas así eres más propenso a vivir para el trabajo y tener poco tiempo para tu vida personal, aunque también para tener mayores ingresos. La postura es adoptada por quienes se sienten talentosos y con la urgencia de vivir la vida al máximo, de acuerdo con Phipps.

