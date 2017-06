Todos hemos escuchado historias de famosos como la de la actriz Mila Kunis que aprendió inglés simplemente viendo series de televisión británicas y estadounidenses.

Ver una serie de televisión cuando estás aprendiendo inglés puede ayudarte a absorber bien el idioma, desde los coloquialismos más recientes hasta el acento más auténtico. Esta es la selección de "Tom" y EF Education First de las diez mejores series de televisión para aprender inglés.

1. House of Cards

¿Estás pensando en empezar una carrera profesional en Estados Unidos? Aprende todo el complicado lenguaje de negocios o política que necesitas con esta serie de suspense político. Puede sonar complicado al principio, pero, antes de que te des cuenta, serás el único de la fiesta que sabe cómo funciona el sistema legal estadounidense, y eso está muy bien.

La mejor frase que aprenderás: «Friends make the worst enemies».

2. Game of Thrones

Aunque no seas fan de la fantasía, las batallas medievales o los dragones, tienes que ver esta. La serie tiene prácticamente todo lo que necesitas: combates con espadas, zombis, historias de amor, gente desnuda y sofisticados acentos británicos. ¡Muchas, muchas cosas que te encantarán!

La mejor frase que aprenderás: «You know nothing, Jon Snow».

3. Friends

Un pedacito de todos nosotros murió cuando Friends terminó en 2004 después de 10 años en el aire. Es quizá la comedia estadounidense de situación más famosa en el mundo, y merecidamente. Es una combinación de sarcasmo, humor socarrón (sutil) y lecciones sobre lo que NO hay que hacer cuando te tomas un descanso de tu relación de pareja.

La mejor frase que aprenderás: «Oh. My. Gooooooooood!».

4. Las Kardashians

La familia con la que a todo el mundo le encanta reírse (y no siempre porque sean graciosos) resulta que es también una de las mejores fuentes para aprender inglés coloquial, cuando no estés tratando de averiguar por qué se están comprando otro nuevo coche o bolso, por supuesto.

La mejor frase que aprenderás: «Like, literally».

5. Los Simpson

Si te apetece ver algo desenfadado y divertido, no hay nada que supere a Los Simpson. El lenguaje es sencillo y cercano, incluso aunque no pilles algunas de las bromas privadas (no te preocupes, a veces yo tampoco las pillo). Es una serie muy "liviana" y con palabras simples, ideal para los que están empezando a familiarizarse con inglés.

La mejor frase que aprenderás: «Doh!».

6. Sex and the City

Cualquiera que alguna vez haya deseado vivir en Nueva York debería ver esta serie de comedia romántica sobre cuatro amigas y las absurdas situaciones en las que se ven envueltas (generalmente muy graciosas, a veces tristes). Por el lado positivo, siempre visten muy bien y puedes aprender dónde están los mejores lugares de Manhattan para el brunch.

La mejor frase que aprenderás: «I couldn't help wondering to myself...».

7. Sherlock Holmes

Sherlock Holmes se puso otra vez de moda cuando empezó esta serie británica en 2010. También ayuda que el actor principal, Benedict Cumberbatch, sea ahora superfamoso mundialmente. Si tienes pensado hacerte novelista o un ingenioso detective secreto, te será muy útil verla.

La mejor frase que aprenderás: «Everybody shut up!».

8. Home and Away

Esta telenovela australiana tiene todo lo que te imaginas en una ciudad costera de la zona de Sídney: sol, mar, arena, surf y gente increíblemente guapa. Literalmente, todos son impresionantes. Una vez que hayas terminado de babear con el reparto, puedes aprender también algunos coloquialismos básicos australianos. Como si realmente importara.

La mejor frase que aprenderás: «How're you going?».

9. Summer Heights High

El cómico australiano Chirs Lilley hizo esta serie de culto, en ella interpreta a una multitud de personajes diferentes; desde el fabuloso profesor de teatro, Mr.G, a la consentida estudiante de instituto, Ja'mie, y el rebelde isleño del Pacífico, Jonah. Las historias de los protagonistas de esta escuela secundaria australiana ayudan a practicar inglés y ayudar en la fluidez de este idioma.

La mejor frase que aprenderás: «Welcome to the magical world of drama!».

10. Shortland Street

¿Quieres mejorar tu acento neozelandés? Prueba con esta larga telenovela de hospital ambientada en Auckland. Los personajes son muy variados, hay actores maoríes y también caras famosas que han triunfado en Hollywood. También puedes impresionar a tus amigos con tus conocimientos médicos, aunque seguro que en la vida real es algo más complicado que en la televisión.

La mejor frase que aprenderás: «You're not in Guatemala now, Dr. Ropata!».

