Ella es una de las jefas más polémicas del cine, pero sin duda sabe muy bien lo que hace y por eso es un gran ejemplo.

Miranda Priestly, de "El diablo viste a la moda", es sin duda una de las jefas más recordadas del cine. Algunas personas la odian, otras la admiran. Y no podemos negar que la forma en la que se desarrolla en su trabajo, en la que trata a sus empleadas y lleva su vida personal se volvieron un referente en nuestra idea de lo implica el ámbito laboral.

Si bien lo más probable es que no estés buscando desarrollar una carrera en el mundo de la moda o el periodismo, todavía existen muchas lecciones laborales que puedes aprender de Miranda (brillantemente interpretada por Meryl Streep) y que te ayudarán a ser más exitosa en tu vida laboral –o mínimo a evitarte algunos problemas–.

Encuentra un mentor en la oficina

Tener a alguien en la oficina que sepa más que tú (ya sea de la historia de la empresa, de las actividades claves o hasta de cómo imprimir 100 páginas en 10 minutos, entre otras cosas), a quien puedas acercarte para que te oriente cuando te sientas perdida te ayudará

Nunca pierdas de vista tus objetivos

Aunque el trabajo que estás desarrollando en este momento no sea el que deseas, no olvides que es parte del camino que debes seguir para llegar a tu verdadero objetivo en la vida laboral. Por eso es que debes realizarlo de la mejor manera posible. Recuerda cada día la meta a la que quieres llegar, eso será tu mejor motivación.

Siempre debes estar preparada para una reunión

Claro, siempre y cuando la reunión no haya sido convocada de último momento. Si tus jefes te convocan para una junta y te comentan de qué tema hablarán en ella, tú debes adelantarte y revisar toda la información que tengas al respecto (o averiguarla si no cuentas con nada). Si lo haces así será mucho más probable que aportes buenas ideas y tus superiores no te tomen por desobligada.

Evita preguntar cosas sencillas que puedas buscar en Internet

Aunque los jefes y el mentor están para ayudarte, no debes abusar de ellos preguntándoles cosas sencillas que fácilmente puedes buscar por tu cuenta en Internet. Usa tus habilidades de investigación para aprender lo que necesites saber. Impresionarás a todos con lo inteligente que eres y seguramente tus compañeros te verán como la persona que les puede ayudar a resolver dudas.

Atrévete a ser diferente

Si deseas sobresalir en tu carrera entonces tienes que ser diferente, proponer cosas que aunque raras sean funcionales para tu empresa. Toma el enfoque atípico y úsalo a tu favor para destacar en la oficina. No tengas miedo de equivocarte, al final aunque tu propuesta no sea la ganadora, siempre podrás estar orgullosa de que te atreviste a ser diferente.

Muéstrate segura de lo que sabes y lo que haces

Si algo caracteriza a Miranda es su seguridad, ella sabe lo que hace y lo demuestra a sus empleados a cada momento. Tú debes ser igual. Si estás en ese puesto es porque lo mereces, así que tienes que caminar con la cara en alto por la oficina siempre, hablar firme y claro, y defender tus ideas hasta el último momento de quienes las vean sin sentido.

