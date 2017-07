No, no hizo dietas mágicas, es resultado del trabajo constante y cuidado de su alimentación

Más allá de lo que la sociedad diga que es bello o no, de los estereotipos de belleza o de cualquier pensamiento sobre el cuerpo, está tu salud, y eso es algo con lo que no puedes jugar. La obesidad y el sobrepeso te hacen más propensa a padecer diabetes y otras enfermedades crónicas, Frances Carpenter, una mujer que llegó a pesar 150 kilos reveló cómo logró perder peso.

En entrevista para Women´s Health, Frances declaró haber tenido un problema con la comida desde que era muy joven, pues en cierta forma era lo único que le daba felicidad, razón por la que los atracones se hicieron más contantes durante su adolescencia teniendo como resultado un considerable aumento de peso.

Declaró a la publicación estadounidense: "Cuando me enteré que estaba en la vía rápida a la diabetes y una serie de otros problemas de salud, decidí que no quería que la vida para mí", entonces el camino hacia una vida más saludable comenzó y no lo hizo de golpe, intentó un cambio en su forma de comer, comenzó lentamente, para meses más tarde incorporar una rutina de ejercicios.

Una de las claves para perder peso fue reducir su consumo de carbohidratos, al inicio comía tacos o hamburguesas, pero evitaba el pan y la tortilla, después comenzó a reducir su ingesta de arroz y pastas y los sustituyó por verdura para crear los mismos platillos. Le dio lugar a las verduras en su dieta y a la proteínas buenas como el pollo o el pavo. Se alejó por completo de los refrescos y, cuando su rutina de ejercicios era más intensa, se permitió consumir frutas y otros carbohidratos.

El ejercicio fue fundamental, las sesiones de cardio intenso fueron definitivas, pero cuando su camino para perder peso iba en avanzada, decidió darle una oportunidad al CrossFit logrando cambios impresionantes. En palabras de Frances "Mi vida ha cambiado completamente para mejor. Lo más importante, me he vuelto mucho más activa. Puedo hacer cosas como viajar cómodamente y caminar todo el día sin cansarme. Tengo enormes cantidades de energía en comparación con antes".

Lo importante de esta inspiradora historia es recordarte que perder peso no es algo que sucede por arte de magia, necesitas trabajar duro para lograr tus objetivos. Si piensas que no puedes sola recurre a un especialista en nutrición, pues es la persona indicada para ayudarte a transformar tus hábitos alimenticios en unos más saludables.

