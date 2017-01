Se trata de Tao Porchon-Lynch, la instructora de yoga más longeva

Por Andrea Sánchez

¿Cuántas veces tu edad te ha limitado? ¿En cuántas ocasiones has justificado que eres demasiado 'vieja' para hacer algo? Seguro más de una vez. Para Tao Porchon-Lynch, la instructora de yoga más longeva del mundo, la edad no ha sido un problema pues no la ha limitado para hacer yoga y ser bailarina profesional.

En una entrevista que dio a Refinery 29, declaró que cuando apenas era una niña, vio a un grupo de hombres haciendo lo que ella creía era un nuevo juego, su tía le explicó que era Yoga y "no era para una dama".

Tao Porchon-Lynch es una fuente de inspiración para miles de personas alrededor del mundo quienes se contagian con su entusiasmo. "Lo mejor que me ha podido pasar es ver a alguien a quien le estás enseñando decir que no puede hacer esto o no puede hacer aquello, y de repente comienza a aparecer una sonrisa en su rostro y darse cuenta que sí lo pueden hacer. Esa es la mayor satisfacción que he tenido."

A Tao la han intervenido de la cadera en tres ocasiones, pero eso no ha impedido que continúe haciendo yoga y bailando, dos de sus más grandes pasiones. Una de sus filosofías de vida es que es importante amar a tu cuerpo y trabajar con él, por eso nunca lo descuida y siempre lo está moviendo.

