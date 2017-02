Según los budistas, si das amor, eres compasivo y deseas el bien del mundo, tienes un nivel de sabiduría mayor a la del resto

Por Andrea Sánchez

De acuerdo con las enseñanzas del budismo, las personas que son compasivas, poseen cierta sabiduría, pueden sentir cosas que otros no, lo que los coloca en un nivel de percepción mayor que el de la mayoría. La 'sabiduría del corazón' es tan milenaria que se desconoce la forma en la que surgió, pero se sabe que tiene efectos positivos en quienes la practican.

La 'sabiduría del corazón' no es algo sencillo de entender, es una cosa sin sentido en la que se reconstruye en mundo y las ideas rígidas de entenderlo. El objetivo es tener una vida más espiritual guiada por lo que sentimos.

DESCUBRE MÁS:

Un corazón vacío

Uno de las claves para entender a esta sabiduría es que, en cierta forma, elimina los no, hace énfasis en dejar atrás el apego, busca que no nos enganchemos con las cosas que nos pasan a diario y que vamos a esa pérdida como una oportunidad de preguntarnos los por qué y para qué. ¿Para qué estoy haciendo esto?, ¿por qué no estoy haciendo otra cosa?

Un corazón compasivo

Esta filosofía de vida hace que en tu corazón no haya nada más que compasión, un corazón que se suavice con facilidad, que sea capaz de ser empático, que pueda ponerse en el lugar del otro, que de cierta forma se conecte con otros corazones y los ayude a ser compasivos también.

Un corazón relajado

Las personas que practiquen la sabiduría del corazón serán capaces de afrontar sus problemas sin depresión, sin miedo y con amor. No quiere decir que se olvidará de los baches, por el contrario será sabio y pondrá su corazón como arma para solucionar lo que le aqueja.

TE RECOMENDAMOS EN IMÁGENES:

9 frases de Julio Cortázar que puedes dedicarle al amor de tu vida

Y EN VIDEO:

Haz que tu energía vital fluya alineando todos tus chacras