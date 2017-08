Es una verdadera muestra de amor

Por redacción Nueva Mujer

El movimiento 'body positive' ha dado muchas muestras de que el amor verdadero no conoce de tallas. Decenas de hombres y mujeres se han animado a contar sus historias, dejando claro que cuando se trata del amor, no hay nada que los detenga y que sí, las mujeres talla XL también se enamoran.

Robbie Tripp es escritor y y ha dado charlas en TEDx Talk, el amor por su esposa, una beauty blogger y modelo 'plus size', lo llevó a escribir lo mucho que ama sus curvas, lo perfectas que encuentra sus caderas.

La carta inicia con un mensaje en el que resalta su amor: "Estoy enamorado de esta mujer y de su cuerpo con curvas. Cuando era un adolescente a menudo mis amigos se mofaban de mí por mi atracción hacia las chicas más gruesas, las que eran más bajitas y con curvas, chicas a las que el hombre medio (y básico) se refería como rellenitas o incluso gordas. Más tarde, cuando me convertí en un hombre y comencé a informarme sobre temas como el feminismo o sobre cómo los medios de comunicación marginaban a mujeres representando un único y muy específico estándar de belleza (delgada, alta, flaca), me di cuenta de la cantidad de hombres que habían comprado esa mentira".

En la publicación que compartió en Instagram también compartió que cuando era adolescente sus amigos se burlaban por salir con mujeres que no eran tan delgadas, Entonces, entendió que los medios de comunicación sólo promueven un mismo estándar de belleza, mujeres delgadas, altas y rubias. Muchos hombres creen en eso, pero él no.

"Para mí no hay hada más sexy que esta mujer que está aquí: de caderas anchas, con un gran trasero, un encantador michelín, etc. Su forma y talla nunca serán las protagonistas de la portada de Cosmopolitan pero sí lo son de mi vida y de mi corazón. No hay nada más sexy para mí que una mujer que tiene curvas y al mismo tiempo se siente segura de sí misma; esta preciosa chica con la que me casé rellena cada centímetro de sus vaqueros y aún así es la más hermosa de la habitación".