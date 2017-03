Esto es lo que necesitas aplicar en caso de sentirte abrumada o perdida en la vida.

Por Karen Hernández

Cada cultura tiene sus propios rituales y enseñanzas que van de acuerdo a su estilo de vida pero no porque estén lejos, son demasiado ajenos a nosotros. Ante la adverisad, lugares como Japón, optan por aplicar reglas que implican "dejar de preocuparse de más y actuar"; en India, los sabios hablan de no revelar tus secretos y situaciones personales para poder concretar y en Finlandia todo se resumen en una sola palabra: "Sisu"

Se trata de una palabra que significa determinación, valentía, capacidad de recuperación, perseverancia y resistencia, términos que los finlandeses identifican con su pasado histórico pues cuando Helsinki fue bombardeada por la Unión Soviética durante la Segunda Guerra mundial y el invierno invadío el territorio, las temperaturas llegaron a estar hasta 40 grados bajo cero y la noche duraba 18 horas al día.

Nadie pensó sobrevivir a tales condiciones pero a pesar de todo, los finlandeses no desistieron y se aferraron a rebasar sus límites con la determinación de seguir luchando contra los rusos y así sobrevivir. Parte de esta filosofía viene de la doctrina estoica, la cual se basa dominar y controlar de las cosas y situaciones que perturban nuestra vida.

Aunque es difícil traducir textualmente la palabra, es un concepto que implica actuar a pesar de fracasos y las bajas probabilidades de triunfar, después de todo existe la posibilidad de que esta mínima oportunidad te lleve al éxito. La clave está en la perseverancia y de no confiarte que ya has alcanzado el límite de tus capacidades físicas y mentales (¡prohibido conformarse!). Para lograr esto todos necesitamos un tiempo para reflexionar y para explotar nuestra creatividad que no sólo descansan nuestra mente sino que también aclaran nuestras ideas.

Hoy en día la población finlandesa aplica el 'sisu' mediante las acciones de corazón que implican honestidad e integridad, como procurarse los unos a los otros, controlar el estrés para evitar emociones negativas y afrontar las cosas con sabiduría y no huir de los problemas. Se trata de una forma de vida que tiene mucho que ver con la resiliencia, que es la capacidad para hacer frente a los problemas y transformar la adversidad algo positivo.

