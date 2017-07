No todos los dolores pueden ser a causa de una lesión física, a veces nuestro cuerpo nos avisa que algo anda mal con nuestras emociones.

Por Karen Hernández

Gozar de buena salud emocional es estar consciente de tus pensamientos y sentimientos. Las personas que son emocionalmente sanas tienden a tener mayor control sobre el estrés y las dificultades de la vida, se sienten bien consigo mismos y tienen relaciones saludables.

Sin embargo, hay situaciones que pueden sobrepasarnos e interrumpir con esa salud emocional, conduciendo a sentimientos de tristeza, estrés o ansiedad. Para muchos, ser despedido de un trabajo, sufrir con la muerte de un ser querido, obtener un nuevo puesto o los problemas de dinero, implican un gran desgaste en muchos sentidos por lo que generamos un cúmulo de tensiones que no son liberadas. En ocasiones, los dolores de cabeza o de espalda tienen mucho más que ver con una emoción negativa que tenemos atravesada que un padecimiento proveniente de algo físico.

Cabeza

Este dolor es muy frecuente y ocurre porque los músculos del cuello y del cuero cabelludo se tensionan. Esto puede ser señal de que te guardas todo, lo cual provoca que te estreses. Tómate un tiempo para respirar profundo y oxigenar tu cerebro. Si puedes, recuéstate y trata de poner la cabeza en blanco.

Cuello

La tortícolis es un mal común de nuestro tiempo. Físicamente se debe a una mala postura pero emocionalmente tiene que ver con la falta de flexibilidad o de control sobre la vida, nuestros actos y de los demás. Te cuesta enfrentar las cosas (por eso la cabeza pesa y doblas el cuello). Reflexiona acerca de lo que te causa malestar. Deja de sentir culpas, perdónate y perdona a los que te han ofendido.

Espalda

Estás a cargo de muchas responsabilidades en el trabajo o en la casa. Te cuesta trabajo dejar las responsabilidades en otros y te llevas trabajo a casa cada que puedes. Aunque eres un ejemplo de fortaleza, pagas con este dolor. Deja de querer hacerlo todo sola. Busca ayuda y filtra tus tareas por prioridades. Olvídate del trabajo en el tiempo libre y realiza actividades que te llenen y apasionen.

Estómago

En el estómago se canalizan las emociones intensas. Si te duele, es porque seguramente estás en una situación incómoda, en la que no te sientes segura. Te cuesta trabajo "digerir" ciertos aspectos de tu vida y te aferras mucho a las personas que te caen mal pues no toleras comportamientos, hábitos o formas de ser distintas a la tuya. Te cuestan trabajo los cambios. Aprende a aceptarte y aceptar a los demás. No tienes la verdad absoluta. Elimina de tu mente los contrastes pues no todo es blanco o negro.

Pies

Son nuestro punto de apoyo y nuestra posición frente al mundo. Cuando sientes dolor significa que te sientes confundida o indecisa frente a un problema. Esto te evita avanzar o moverte. Sonríe más y deja de ver las cosas con actitud negativa pues sólo atraerás más problemas y malestar.