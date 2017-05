Elegir el outfit adecuado para un matrimonio no es tarea fácil. Aquí te damos algunos tips.

Por Paula Lucía Mendivelso de Zankyou Weddings

Cuando se va a celebrar una boda, uno de los estilismos en los que más se piensa es en de la novia, pero ella es solo una e invitadas hay muchas, por eso acertar con el look de invitada para ese evento al que asistirás no es fácil. Es por eso que desde Zankyou queremos recomendarte algunas claves para que seas una invitada de película y te veas increíble en esa boda a la que asistirás.

Foto: Omar López

1. La comodidad es la clave

Estás tomando la decisión de qué vestido vas a llevar para esa boda a la que te invitaron y en ese proceso de selección hay un vestido que te encanta pero con el que no te sientes del todo cómoda, entonces mejor descártalo. No hay nada peor que elegir una prenda con la que no nos sintamos cómodos, con la que podamos bailar hasta el amanecer. Por eso, es muy importante que en la selección de tu vestido de invitada y el resto del look siempre pienses en la comodidad. ¡Comodidad en todo momento!

2. Apuesta por el rojo

Le sienta bien tanto a mujeres rubias como a mujeres morenas. ¡Apuesta por el rojo! Quizá si eliges un tono carmín, serás la sensación del evento al que asistas, luego de tener claro el color que quieres, puedes pasar a elegir el tipo de vestido, de lo que debes estar segura es que este tono siempre triunfará.

Foto: Armando Castillejos

3. Zapatos planos para invitadas

¡Son una apuesta segura! Para el calzado en una boda las sandalias o zapatos planos están en furor y le darán ese toque chic al estilismo que elegiste. Además, esta tendencia es ideal para aquellas bodas que se celebran en un entorno rural o en la playa, por ejemplo, pues evitarán que tus tacones se claven en el césped o en la tierra. Sí definitivamente leyendo esto piensas que a ti no te gustan los tacones y que prefieres algo mucho más cómodo, entonces una buena opción es elegir zapatos planos, con toques sutiles y algunos adornos. ¡Te sentirás cómoda pero muy elegante! Si quieres ver lindas opciones pincha aquí.

4. Anillo y manicura

Puedes resaltar tu look eligiendo un anillo para decorar tus manos, algunas pulseras y además es súper indispensable que te hagas la manicura. Y no una cualquiera sino una que combine de forma perfecta con tu elección de atuendo. Debes saber que el toque a todo estilo que elijas para asistir a una boda, siempre se lo darán los accesorios que selecciones.

Foto: Anne Edgar

Asistir a una boda siempre nos alegra pero también nos llena de indecisión por no sabes cómo vamos a lucir. Para poder ayudar a todas las futuras invitadas en ese momento de dudas, te dejamos algunas claves con la que siempre acertarás. Solo tienes que pensar qué prendas te favorecen y te hacen sentir cómoda. ¡Lo más importante es demostrar tu personalidad en la elección!

