Dormir bien durante el embarazo puede ser una misión imposible pero con estos consejos lograrás recuperar tus energías

Por Karen Hernández

El embarazo no es una enfermedad en la que se debe guardar reposo (salvo que así lo indique el médico). Hay incluso mujeres que no dejan de hacer sus actividades diarias hasta dar a luz (el ejemplo más claro es Gal Gadot, quien con cinco meses de embarazo, no dejó de hacer las peripecias de La 'Muejr Maravilla') pero lo que es muy importante es tener periodos de descanso de calidad para conservar una buena salud y la del bebé.

Dormir bien cuando estás embarazada no es nada fácil: el cuerpo no se acomoda como antes, el bebé no deja de moverse, hay malestares físicos y la ansiedad ataca inevitablemente durante las noche.

DESCUBRE MÁS

Durante el embarazo se triplican los niveles de testosterona, provocando que muchas embarazadas aumenten su necesidad de dormir. El volumen de sangre total y la frecuencia cardiaca aumentan para mandarle nutrientes al bebé lo que hace que tu organismo trabaje más de lo habitual. Sin embargo, también aparecen las ganas excesivas de ir al baño asçi como las náuseas y la acidez estomacal, que hacen que las noches se sientan eternas y que no tengas ni un momento de relajación durante el día.

Es momento de parar un poco la marcha y encontrar tu equilibrio para no perder la cordura. Tranquila que el embarazo es muy inesperado y no todas atraviesan por lo mismo y las que lo hacen, no pasa todo el tiempo. Sigue estos consejos y lograrás descansar el cuerpo y la mente como jamás pensaste.

1. Acomódate en el sillón unos minutos y escucha música relajante. También puedes recurrir a algún audiolibro o meditación guiada.

2. Bebe menos agua antes de que sea noche y te vayas a dormir. Es importante manterte hidratada durante el embarazo pero los enfínteres no perdonan así que ayudate dosificando tus dosis de líquido antes de dormir.

3. Evita las comidas pesadas y muy condimentadas antes de acostarte ya que te causarán agruras, acidez y naúseas durante la noche. Come algo ligero y deja que transcurran dos o tres horas antes de irte a la cama.

4. Duerme siestas durante el día de 30 a 60 minutos. Aunque parezca lo contrario, esto te ayudará a mantenerte alerta durante el día y descansar durante la noche. También mejorarás tu memoria y reducirás los síntomas de fatiga.

5. Reduce tus compromisos y obligaciones. No es que estés enferma pero las condiciones han cambiado así que no te exijas tanto a ti misma y aprovecha cada instante para relajarte en la cama.

Las mejores posiciones para dormir

SOBRE EL LADO IZQUIERDO

Esta posición favorece la circulación de la sangre y el flujo de nutrientes que llegan hasta el útero y el bebé. También ayudarás a que tu riñón trabaje mejor y así evitar malestares gastrointestinales.

DE LADO CON UNA ALMOHADA ENTRE LAS PIERNAS

Esta posición te ayudará a mantener la columna recta y evitar lastimar tus rodillas. Si no te sientes tan segura, puedes colocar tu barriga sobre otra almohada.

BOCA ARRIBA CON ALMOHADAS

Recarga dos o tres almohadas grandes sobre la pared o cabecera de tu cama para que cuando te acuestes, quedes un poco inclinada. Si tienes algún malestar estomacal, acomódate semisentada con la ayuda de más almohadas para que te sientas lo más cómoda posible.

EVITA DORMIR DE ESPALDAS. Dormir boca abajo o de espaldas son dos de las posiciones menos recomendables ya que puedes provocar mala circulación y dañarte con todo el peso de tu útero.

TE RECOMENDAMOS EN IMÁGENES

Dime qué tipo de madre eres y te diré como vestirte durante tu embarazo