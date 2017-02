La belleza de esta chica es realmente impactante y no sólo por sus rasgos afro sino por su manera de pensar e inspirar a las niñas de su edad.

Por Karen Hernández

Desde hace un par de años, la belleza de las pieles oscuras ha impactado al mundo y es que a través de Internet, se han dado a conocer nuevos rostros del modelaje y la cultura popular que rompen con los estereotipos. Fue así como conocimos a Khoudia Diop, la modelo de Senegal con un intenso color de piel que ha participado en diversas campañas como "The Colored Girl Project" bajo el lema de que "La gente debe expandir su idea acerca de las modelos negras. La belleza 'negra' también puede ser Chanel o Dior", escribe en su cuenta de Instagram (@melaniin.goddess).

Otra de las chicas que ha causado sensación ha sido Deddeh Howard (Liberia), modelo negra que recreó de manera brillante, campañas con modelos caucásicas como Gisele Bundchen o Gigi Hadid. "He entrado en varias agencias de modelos y sido comparada con el par de modelos de piel negra que ya tienen en su agenda (...) Parece que una o dos modelos negras en la agenda fueran suficientes para representarnos a todas".

Ahora una nueva diosa de las redes sociales ha surgido y su nombre es Lola Chuil, aunque algunos ya la llaman la 'Barbie Negra' por la delicadeza y la belleza de sus rasgos. Y es que Lola tiene un tono de piel negro intenso, ojos claros, labrios gruesos y una mirada que transmite paz e inocencia.

Bajo el lema de "Black Girls are Magic" ("las niñas negras son magia), esta hermosa chica busca dar un mensaje de belleza más allá de la apariencia física ya que no sólo se trata de "verse bonita" sino de sentirte bien por dentro y aceptarte como eres. De acuerdo a las publicaciones que hace en redes sociales, de niña la molestaban en la escuela y siempre hizo todo por encajar en grupos de gente "normal", restándole crédito a su color de piel y facciones que la hacen única. Hoy, se ha convertido en una embajadora de mensajes positivos ante sus más de 383 mil seguidores, dedicados a niñas de todo el mundo que se sienten feas o inferiores.

"Sólo quiero decirle a mis seguidores de la escuela, especialmente a mis chicas negras, que por favor no pierdan el tiempo preocupándose por estos chicos (abusivos). Ni siquiera valen la pena. He perdido tanto tiempo preocupándome por cómo mi cabello o maquillaje sólo para complacerlos. Y todo lo que me ha causado son sólo insatisfacciones, llevándose lo que realmente soy. Concéntrense en sus notas y su formación. La mitad de estos niños se odian a sí mismos. ¡Así que a ser bonita, inteligente y ser tú misma!", escribe.

Además, en su cuenta de Instagram (@typicalblackmum) demuestra a través de sus fotos que es una adolescente feliz y que sin importar que lo que digan de ella, siempre tendrá una respuesta cómica ante los que buscan molestarla.

I just want to let my high school followers, especially my black girls to please not waste any time worrying about these boys. They aren't even worth it and only care about a stupid basketball video game and "bad bitches". I've wasted so much time worrying about how my hair or makeup was just to please them. I use to copy the girls they considered "bad", either it be the clothes they wore or the way they did their makeup And all it did was cause me to be unsatisfied with myself and stray from who I really am. Focus on your school grades AND graduating. Half of these little boys hate themselves anyways. So just be beautiful, stay smart, and love yourselves 💖