Ya estamos en la mitad del año 2017 y como es usual, poco a poco vamos conociendo las tendencias que se impondrán en cuanto a moda nupcial para el 2018 y nos encanta compartirlas con todas nuestras lectoras que se casan el próximo año y que quieren lucir espectaculares y a la última moda en su boda, porque entendemos que una boda se vive una sola vez en la vida.

Por Paula Lucía Mendivelso

Es un evento único y especial que merece que te veas y te sientas espectacular con tu vestido de novia elegido, con los accesorios y demás complementos que te harán la novia más hermosa y envidiada. Por eso, hoy decidimos presentarte las tendencias nupciales que se presentarán el próximo año, para que no te pierdas ninguna y, sobre todo, para que puedas inspirarte para el estilismo que llevaras en tu matrimonio.

1. Transparencias

La moda sigue su curso y se reinventa cada temporada, lo que nunca cambia es que hay algunas tendencias que siguen siendo determinantes para las novias y una de estas son las transparencias. ¿Por qué? Porque un vestido de novia con un toque transparente le aporta al look de la novia un toque estilizado, romántico y a su vez sensual. Por eso, si sueñas con tu vestido de novia ideal no olvides que incluir algunas transparencias ya que esto siempre será un acierto. Puedes utilizarlas, sobre todo, en la parte de arriba de tu diseño, destacando algunos detalles especiales bordados y dándole vida, elegancia y mucho juego al diseño que elijas. Inspírate en estas ideas y te encantará el diseño final que utilices para tu gran día.

Créditos: vestido Raisel de Atelier Pronovias

2. Flores

Nos encantan las flores y en los vestidos de novia estas no son la excepción. Las flores en los vestidos no sólo han sido los complementos ideales, sino que le dan a cada vestido un toque verdaderamente romántico y elegante. Los diseñadores las presentan de diferentes formas, algunas cosidas sobre la tela, sobrepuestas, en encaje y de muchas formas diferentes. Lo importante es que si te gustan las flores, puedes elegir su tamaño, tipo y si prefieres utilizarlas en la falda o en la parte de arriba del vestido de novia. Lo que te podemos asegurar es que lucirás espectacular con el diseño, si decides añadirle estos hermosos elementos a tu elección.

Créditos: Carolina Herrera

3. Capas

¡Sí! En definitiva las capas llegaron para quedarse. Muchas novias a veces se impacientan por el hecho de no saber cuál es la mejor forma de combinar su vestido, en caso de que la boda se celebre en un clima frío, por ejemplo. De lo que estamos seguros es que las capas son la mejor opción para que puedas darle ese toque ultra chic a tu elección. Importantes casas de moda como Eli Saab, Pronovias y Rosa Clará las presentaron como parte de su colección y es que las capas triunfan en cualquier diseño, porque le dan a este un aire elegante y único. Puedes elegir la forma en la que quieres que esté tú capa, todo dependerá de tu gusto. Hay diferentes formatos, por ejemplo algunas que salen desde el cuello o desde las mangas y los tirantes. El estilo no importa, lo importante es que te guste y puedas combinarlo a la perfección con tu vestido de novia.

Créditos: vestido Ramses de Atelier Pronovias

4. Volantes

Son una tendencia que ha dado de qué hablar y definitivamente se ha ido posicionando en la moda nupcial, puedes encontrar volantes de diferentes materiales, todos perfectos para que complementar con elegancia un diseño . Aunque su estilo no le gusta a todas las mujeres, lo que si te podemos asegurar es que son un complemento perfecto para cualquier vestido de novia o incluso para un diseño para una invitada a una boda. Varios diseñadores los han incluido en sus presentaciones para el siguiente año, en los vestidos de novia dan un toque elegante y sofisticado, destacando la figura femenina y logrando que las novias se vean incluso más delgadas. Vestidos con volantes en la falda, en la parte de arriba, incluso en las mangas. ¡Dónde quieras!

Créditos: Rosa Clará vía Barcelona Bridal Fashion Week

5. Vestidos de dos piezas

En tiempos de antaño, hablar de un vestido de novia de dos piezas era hablar de algo inimaginable. Sin embargo, los tiempos cambian y con ellos las tendencias se modifican. Por eso, los vestidos de dos piezas son una tendencia única y especial para las novias a las que le gusta lucir algo diferente en su boda y quieren marcar una pauta con su elección. Una falda y un top, o un top y un pantalón palazzo, ideales también para bodas civiles. Estos diseños son completamente elegantes y únicos, solo las novias más arriesgadas y a las que les gusta marcar una tendencia diferente se deciden por un vestido de dos piezas. Además, estos también le dan un toque romántico imprescindible para una novia. ¡Anímate a ser diferente al resto!

Créditos: Carolina Herrera

¿Te gustan las tendencias que se impondrán el próximo año? Lo más importante de todo esto es que independiente de estilo de vestido de novia que elijas utilizar para tu gran día, tengas claro que eres una novia única y hermosa, lo mejor que puedes hacer es escoger lo que más se adapte a tu estilo y con estas tendencias que te presentamos, escoger lo que más te sienta bien. Serás una novia espectacular, recuerda que tu boda es un día único, así que prepárate para lucir lo que siempre soñaste. Si quieres conocer todas las tendencias de la próxima temporada 2018, pincha aquí.

