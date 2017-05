La puertorriqueña reveló su propia filosofía de vida, la misma que la ha llevado al éxito.

Por: Redacción de Nueva Mujer

La conocida periodista, María Celeste Arrarás, compartió con sus sequidores cinco consejos para triufar en el ámbito laboral independientemente del trabajo que ejerzan o quieran ejercer en un futuro.

A través de su cuenta de Facebook, la presentadora de televisión publicó un vídeo de Latin Moms en el que revela su propia filosofía de vida. Esto como respuesta a las féminas que le han preguntado qué pueden hacer para ser exitosas en sus respectivas carreras profesionales.

Según indicó, siempre se deja llevar "por un código de ética bastante fuerte. Yo creo que eso nos lleva siempre a triunfar en cualquier aspecto de la vida, pero en el trabajo es importante también". A continuación, sus cinco consejos.

Concéntrate en ti

"Cuando uno se concentra en los demás, uno se desvía del camino directo que uno tiene que seguir, expresó Arrarás.

No permitas que se te suban los humos

Para la autora de El secreto de Selena, debemos mantener los pies en la tierra porque "todos somos sustituíbles, hasta yo que tengo un trabajo en televisión y un show que lleva mi nombre. El día que no esté, otra persona ocupará mi lugar y se olvidarán de mí, como pasa con todo".

Sé directa

"En el trabajo es importantísimo ser directo, decir las cosas como son, no estar con ambibalencias. El tiempo es oro. Esa frase, por algo la dicen", puntualizó.

Busca la excelencia

"De los mediocres no se ha escrito nada. Tú tienes que buscar la excelencia no solamente por ti, por tu amor al trabajo y por tu orgullo sino porque la excelencia te va a llevar a triunfar", destacó la comunicadora.

No temas

La boricua dijo que "no hay que tenerle miedo a los retos, hay que enfrentarlos. Muchas veces yo he tenido situaciones en mi vida que me ha tocado hacer cosas que o no tengo la preparación en ese momento o no tengo las herramientas para hacerlas y yo me las busco".

"Cuando tengas un reto, tírate de cabeza y después entonces piensas, pero no des la vuelta a la oportunidad. Donde otros encuentran obstáculos, tú siempre encuentra oportunidades. Eso es clave", concluyó.

