Si las manualidades forman parte de tus habilidades, esta puede ser una buena opción para hacer de tu casamiento un momento único e inolvidable. Nadie mejor que tú o tu pareja sabrán representar ese estilo tan especial que los define.

Por Antonela Dasso de Zanyou.cl

Fotos: Dianne Díaz

Dicen que nada tiene más amor que las cosas que hacemos en casa. Tal vez por eso la moda DIY (en inglés "Do It Yourself") se impone cada vez más en las bodas. El concepto es muy sencillo y todo está permitido, sólo hay que seguir un lema: "hágalo usted mismo".

Una buena idea para ahorrar

Los beneficios de la moda DIY son muchos, pero sin dudas, uno de los que más se destaca es la posibilidad de ahorrar dinero, ya que no pagarán por la mano de obra, sino que sólo lo harás por los materiales que necesitas para realizar tus diseños. Ahora bien, tiempo, cantidad y calidad son otros factores que debemos tener en cuenta. Más vale un proyecto bien logrado que varios a medias. Un buen consejo: ten los pies sobre la tierra y no seas ambicioso. Analiza si es necesaria la colaboración de familiares y amigos, eso sí, mientras que su ayuda signifique un aporte al DIY. Recuerda, muchas veces lo más sencillo es lo más efectivo.

Reciclar, tu "granito de arena" para ayudar al planeta

Otro puntos fuertes de la moda "hágalo usted mismo" es la versatilidad de los materiales, ya que pueden venir de cualquier parte e incluso le puedes dar un nuevo uso a esos objetos que tenías botados o perdidos en casa. Reciclar y reutilizar pueden ser dos de los objetivos que te impongas para así lograr una boda ecológica y aportar tu "granito de arena" a favor del planeta.

Expresa tu personalidad

Muchas parejas eligen realizar por cuenta propia algunos aspectos de la boda, ya que nadie podrá representar mejor ese toque que los caracteriza y los define. Deja volar tu imaginación y saca a la luz tus talentos ocultos. ¡Nada será más único y personal que aquellos que fue realizado con tus propias manos! Eso sí, ojo con poner en riesgo la calidad e integridad del evento. Un matrimonio forma parte de una celebración irrepetible por lo que es imprescindible que lleve la marca registrada de los novios.

¿En qué áreas del salón colocar los proyectos?

Los proyectos que realices con tus propias manos podrán abarcas todas las áreas que quieras y dependerán, principalmente, de tu habilidad. Por ejemplo, si eres una excelente cocinera puedes realizar el pastel de bodas o alguno de los platos que se encuentran en el

Los jarros de vidrios quedan muy bien en bodas al aire, acompañados de velas pueden darle el toque cálido y romántico que estás buscando. Las latas de conserva pintados funcionan muy bien como centro de mesa y acompañados de telas y puntillas pueden aportar un estilo retro. Otra buena idea es señalar los sectores de la fiesta con carteles de madera. Le aporta un toque rústico y campestre al evento. ¡Sin dudas se verá muy original!

Las opciones son interminables, solo tienes que buscar aquellos que te identifica y darte ese brillo único y personal. ¡Pon manos a la obra y de seguro obtendrán diseños increíbles!

