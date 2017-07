Las mujeres somos hermosas con esas manchas, pelos y estrías...no hay por qué ocultarlas

Foto: @zinteta

Por Karen Hernández

Instagram se ha convertido en una plataforma ideal para aquellos movimientos que desestigmatizan al cuerpo. La revolución de los pezones con el famoso "Free the Nipple" y la invasión de cuerpos post parto, se han convertido en una forma de que las mujeres aprendamos a amarnos y aceptarnos como somos.

Ahora la artista Cinta Tort Cartró, de tan sólo 21 años, se ha encargado de protestar contra el sexismo y educar a su comunidad sobre el feminismo a través del arte.

Su proyecto más reciente es el "llenado de estrías", el cual consiste en pintar las marcas de las mujeres con los colores del arco iris para darle una hermosa vista multicolor que se asoma a través de la ropa interior y las piernas de las mujeres.

Cartró también lanzó una serie de obras que colorean la sangre de las muejres para así normalizar la menstruación y hacerla ver como algo bello de la naturaleza. Otra iniciativa es fotografiar a las mujeres con flores cubriendo sus pezones, como una especie de interpretación del #freethenipple que tanto ha sido censurado.

El movimiento de esta artista pretende romper las inseguridades y fomentar el amor propio así como generar una idea de empoderamiento a través del arte.

"Todo comenzó como una forma de expresión, pero rápidamente se convirtió en comentario social de la cultura dominada por los varones en la que vivimos", dijo la artista para el portal Yahoo! "Hay muchas cosas que suceden a mi alrededor que no puedo callar, como la agresión machista hacia el cuerpo femenino".

Para la mayoría de las mujeres, las estrías son marcas intrusas en el cuerpo que nos hacen odiar todo lo hermoso que somos y constantemente nos hacen pensar que no es normal tener esas manchas, pecas o pelos ni en el lugar más escondido. Pero todo en nuestras tiene una historia y una razón de ser y no debem determinarnos. No tenemos que ocultarlas sólo porque la sociedad dice que no es mujeres perfectas tenerlas.

