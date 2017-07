Ella tenía una respuesta para todo (aunque estuviera de mal humor).

Por Dayana Alvino

A lo largo de 13 temporadas 'Grey´s Anatomy' ha conquistado el corazón de cientos de personas alrededor del globo. La historia, una trama entre colegas médicos y pacientes, escrita por Shonda Rhimes crea un ambiente en el que los televidentes comienzan a esperar lo inesperado. ¡Es fascinante!

Dentro de los personajes que la famosa serie, uno de los que más destacan es Cristina Yong, interpretado por Sandra Oh, gracias a que es diferente. Ella es una atrevida cirujana cardiotorácica que sabe lo que quiere, y tiene un carácter bastante especial.

Si bien Cristina Yong dejó de aparecer en la serie desde la temporada 11, su historia nos dejó varias lecciones de vida que te presentamos a continuación.

1. La vida es demasiado corta para contenernos

Cristina es directa, si algo le molesta siempre lo expresa. Aunque es una actitud que no a todos les gusta, es más admirable vivir sin temor al qué dirán.

MÁS: Las frases más inspiradoras de Cristina Yang de Grey´s Anatomy

2. Tenemos el poder de cambiar las cosas

Si algo en nuestro trabajo, relación con la pareja o amigos, está en nuestras manos hacer algo para cambiarlo (o al menos intentarlo).

3. Todos necesitamos a una persona en quien apoyarnos

Aunque dicen que no es bueno depender de nadie, la realidad es que todos necesitamos tener a una persona que esté dispuesta a apoyarnos siempre. En el caso de Cristina esa era Meredith Grey.

4. No es necesario expresar nuestras emociones siempre

Si sentimos dolor, angustia o mucha felicidad, no es necesario que lo expresemos todo el tiempo. Está bien que queramos guardar nuestros sentimientos y disfrutar de ellos de vez en cuando.

MÁS: ¡Viva el amor! Ellas son las famosas que se han declarado bisexuales

5. Debemos establecernos metas en la vida

En cualquier ámbito de la vida, siempre debemos saber a qué meta queremos llegar con nuestro esfuerzo. Así el camino será mucho más sencillo y el éxito tendrá un sabor muy dulce.

MÁS: 8 doctores que te subirán la temperatura

6. Relajarnos es parte de vivir

El trabajo, la familia, los amigos, la pareja, todos son importantes; pero, nosotros también. Debemos tener momentos en los que podamos relajarnos y disfrutar de un break.

7. Está bien caerse (siempre y cuando nos levantemos)

La vida no es perfecta y la frase "no te rindas" no siempre aplica. Es bueno saber que caerse en los momentos difíciles está bien, hay que vivirlo para salir adelante, lo importante es levantarnos.

¿Qué otras lecciones le agregarías a la lista?

TE RECOMENDAMOS EN VIDEO:

No le temas a los gatos negros, son seres mágicos que tienes que conocer