Todas hemos escuchado estas frases, y lo peor es que también vienen de mujer a mujer. Absténganse.

Las mujeres hermos tenido un largo camino hacia la equidad y el empoderamiento de género. A lo largo de la historia, hemos sido blanco de críticas en torno a nuestra "naturaleza débil" pero también hemos tenido que soportar consideraciones o actitudes condescendientes por parte de hombres (y otras mujeres) que buscan hacernos sentir plenas todos los días.

Estas situaciones son especialmente recurrentes en días especiales como el Dìa de la Mujer, el Dìa de las Madres o cuando estamos embarazadas y nos hablan como si nuestra condición de mujer fuése un milagro divino del universo.

De acuerdo, a todas nos gustan los halagos y que reconozcan nuestra labor, pero es tan necesario recalcar que "es por ser mujer"? A continuación te presentamos 7 frases que todas estamos hartas de escuchar.

1. "¡Feliz Día de la Mujer!"

El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, pero más que una fiesta, se conmemora a la mujer trabajadora y su paso hacia la equidad de género tanto en lo social, como como lo laboral. La historia de este día se remonta a un trágico suceso (ocurrido en 1911) en una fábrica de textiles, donde 146 trabajadoras fallecieron a causa de un incendio y las pésimas ocndiciones en las que las tenían dentro. Ni se molesten en llenar nuestros cubículos de globos, flores o canastas de frutas.

2. No Whatsapps ni cadenas en Facebook de "muejres empoderadas", por favor.

Al parecer Piolín (Tweety) se ha convertido en la mascota oficial de los días especiales (llámese cumpleaños, graduaciones, bautizos, primeras comuniones o simplemente para desear los buenos días). Lo peor de todo es que son las propias mujeres las que mandan estas imágenes. No faltará la mamá o la tia que lo mande a todas sus amigas que son "mujeres cabronas, empoderadas y madres sacrificadas".

3. "¿Por qué no existe un Día Internacional del Hombre?"

Los que preguntan esto son los mismos que creen que dedicarle un día a un género es para hacer fiesta y dar el día libre. Como dijimos en el punto uno, si hay un Día de la Mujer es para conmemorar la lucha por la equidad de género y sí, sí existe un Día del Hombre (19 de noviembre) y la UNESCO lo reconoce como un día para centrarse en la salud y el bienestar del hombre, así como para mejorar las relaciones de género y promover la igualdad de género.

4. "¿Estás bien? Te ves muy cansada"

Nada peor que nos digan que nos vemos fatigada y peor que cadaver. Quizá sea porque ya no tenemos 20 años o porque tenemos que estar24 horas de un lado para otro entre el trabajo, la escuela, la familia y nuestra vida social. Ah sí, y respirar.

5. "Déjame te explico"

Nada más molesto que sentir que somos inferiores al que lo dice. Se trata de un tipo de violencia "indirecta" conocida como 'Mansplaining', término que combina las palabras "man= hombre" y explain= explícar". El hombre asume que una mujer no tiene los conocimientos de un tema concreto sólo por ser mujer así que nos tienen que explicar todo. En este punto también entran los hombres que "nos tienen que repetir las cosas veinte veces" o que se justifican de todo diciendo que nosotras alguna vez les hicimos lo mismo (como que no saben cocinar). Con esto podemos volver al punto 3 y escuchar a un hombre decir, "ay sí ¿y por qué no hay un Día del Hombre?"

6. "¡Qué genio!, ¿Estás en tus días, verdad?"

Bastante molesto es tener el periodo como para que también nos lo estén recordando. Pero hey, estar de malas o sin ganas no significa "estar en esos días". Las muejres tenemos muchos cambios hormonales a lo largo de nuestra vida así que no es sorpresa que un día estemos de buenas y al siguiente con un humor de los mil demonios (incluso todo en un mismo día). ¡Déjenos ser!

7. "¿Para cuándo el novio/ marido/ bebé?"

Basta. No todas queremos tener hijos o una vida en pareja y sí, también es muy respetable la decisión de las que sí quieren algo o todo de eso pero que quede claro que no es una situación que nos defina como mujeres así que dejen de hacer un gran alboroto por la respuesta.

