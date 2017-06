La ansiedad es agotadora para ambas partes pero al final del día, si realmente amas a esa persona, sabrás que vale la pena luchar juntos

Por Karen Hernández

Vivir con ansiedad no es fácil y no sólo para las personas que la tienen, sino también para quienes conviven con alguien con ella. Alguien con ansiedad asume constantemente que todo es caos, hay una sensación de inseguridad interna cuando se trata de relaciones en la pues siente que todos se alejan de ella. Esto a veces puede ser causante de tensión con la pareja y por ende, de una ruptura.

La ansiedad es algo que no se puede controlar tan fácilmente y quienes la padecen, tienden a empujan a quienes lo rodean. Es un desgaste físico y emocional para ambas partes pero quien decide quedarse, debe recordar que:

Vale la pena luchar

A veces será difícil pero alguien con ansiedad no es un ser de otro planeta. Quizá las cosas sean más intensas emocionalmente y sí, la ansiedad es agotadora. Habrá corajes y peleas pero por más estúpidas que sean, tu serás quien deba plantar los pies sobre la tierra y tener sentido común. No desesperes, recuerda que esa persona es más que su ansiedad y a nadie le gusta ser definido por eso así que ante todo, no olvides que es un ser humano que te ama incondicionalmente.

No les digas, que 'está exagerando.'

Para ti puede parecer algo irracional pero para ellos es la peor de las tormentas. Por lo general uno está completamente consciente de que lo que preocupa es irracional pero pedir calma no cambiará mágicamente la situación. Una persona ansiosa se abruma fácilmente pues sus sentidos están al cien y viven en un constante estado de alerta: no la obligues a hacer algo que sabes le provoca miedo o malestar.

A veces sólo basta con escuchar

Las personas con ansiedad tienden a pensar en mil cosas a la vez, y darle vueltas al asunto hasta el cansancio. A menudo, alguien con ansiedad querrá gritar todo lo que siente o piensa, aunque tendrá sus reservas por miedo a ser juzgados. Dale la oportunidad de hablar, no juzgues y escucha. Incluso si no hay solución o es un miedo irracional, el escucharlo ayudará.

Pero tampoco necesitan que preguntes constantemente "¿estás bien?"

Preguntarle a alguien con ansiedad si está bien, en medio de un ataque de pánico no sirve de nada pues la respuesta es obvia. La persona ansiosa seguramente estará respirando rápido, sentirá que le falta el aire o que el corazón está por estallar; seguramente habrá lágrimas de por medio y hasta gritos. ¿Qué hacer? Recordarle que respire y hacerlo con ella/él; llevarla a un lugar tranquilo o que le traiga paz; recordarle que estás ahí si necesita (pero nunca plantarte si no lo pide) o bien, repetir un mantra o algo que le recuerde que es algo pasajero que pasará.

Responder textos a tiempo ayuda mucho más de lo que crees

Hoy en día la tecnología juega un arma de doble filo para todos los ansiosos. Un silencio prolongado mata lentamente y no es que estés todo el tiempo pegado al celular, pero si estás ocupado o distraído, ayuda mucho responder un "ahora no puedo hablar" en vez de un 'visto' o que desaparecer. La persona ansiosa crea mil y un escenarios que no existen y que terminan en problemas inecesarios.

Probablemente no dormirán por la noche.

El insomnio es común de nuestros tiempos, pero para una persona con ansiedad es una verdadera pesadilla. A veces tomará un tiempo conciliar el sueño y a veces, permanecer dormido será una misión imposible. No es raro que se despierten a las tres de la mañana o que sigan despiertos a esa hora. No necesitas quedarte despierto pero mantenerte cerca y hacerle sentir cómodo bastará. Un abrazo bajo las sábanas o una caricia bastará para que caiga profundamente dormida.

En verdad aprecian que estés con ella/él

La ansiedad es difícil para todos los involucrados; para quien la padece es un tormento no poder controlarla y para quien la vive al lado, hay cierta frustración por no poder ayudar. El apoyo es la ayuda más grande, así que realmente importará que estés presente ya sea para escuchar o recordarles que deben respirar cuando sientan que les falta el aire.

